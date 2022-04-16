شنجهاي الصينية تسجل 23 ألف إصابة بكوفيد 19 والمتاعب الاقتصادية تتفاقم

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل تسجيل المدينة الصينية شنجهاي 23 ألف إصابة بكوفيد والمتاعب الاقتصادية تتفاقم .

قالت السلطات أمس الجمعة إن العدد اليومي لحالات الإصابة بكوفيد-19 في شنجهاي، وهي من أكثر المدن تأثراً بالجائحة في الصين، تراجعت بشكل طفيف، وذلك في الوقت الذي يهدد فيه فرض إجراءات إغلاق بالمدينة بتسديد لكمة أقوى لثاني أكبر اقتصاد في العالم..

وسجلت شنجهاي، التي تشهد أعنف موجات انتشار كوفيد-19 في الصين منذ ظهور الفيروس في أواخر 2019 بمدينة ووهان، 23 ألف حالة إصابة بالفيروس

غير أن عدد الحالات التي تظهر عليها أعراض ضمن هذا الإجمالي ارتفع إلى 3200 حالة من 2573 مسجلة في اليوم السابق.

جهود الصين للقضاء على انتشار الفيروس تحت مظلة سياسة "صفر كوفيد" الصارمة تتسبب في اضطرابات اقتصادية تعصف بسلاسل التوريد العالمية لقطاع كبير من السلع من السيارات الكهربائية إلى أجهزة آيفون.