الثقافة: الاحتفال بمرور 60 عاما على تأسيس مسرح الطليعة

لتعريف الأجيال بالمعالم التنويرية..

أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فعاليات الاحتفال بمرور 60 عاما على تأسيس مسرح الطليعة ، كما سلمت شهادت تخريج الدفعة الاولى لورشة الحكي وذلك بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج الثقافي، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، والمخرج عادل حسان مدير مسرح الطليعة وعدد من قيادات وزارة الثقافة ومديري الفرق التابعة وجمع من المسرحيين .



وقالت عبد الدايم، إن الاحتفال بمرور 60 عاما على تأسيس مسرح الطليعة يأتي ضمن استراتيجية تعريف الاجيال الجديدة بالمعالم التنويرية العريقة التى ساهمت فى تشكيل وجدان المجتمع وباتت من عناصر ومفردات قوته الناعمة ، مشيرة إلى أنه لعب دورا بارزا فى تاريخ الحركة المسرحية.

وأضافت أنه خلال 6 عقود قدم العديد من التجارب الفنية المميزة كما شهد ميلاد مجموعة من النجوم الذين أثروا ساحة الابداع المصري، مؤكدة أن الاحتفال يستمر طوال العام ويشمل إعادة تقديم عدد من أشهر العروض التى أنتجها الطليعة، ووجهت بإنشاء متحف خاص بتصميمات ازياء الراحلة نعيمة عجمي تخليدا لإبداعاتها في المسرح المصري.



وعبر رئيس البيت الفني للمسرح إسماعيل مختار عن سعادته بهذا الاحتفال وبمشروع ورشة الحكي وبخريجيه باعتبارهم نجوم المستقبل.



كما استعرض المخرج عادل حسان فعاليات الاحتفال وأهم العروض المسرحية التى يتم اعادتها خلال العام وكذا برنامج الاحتفاء بكل من ساهم في مسيرة فرقة مسرح الطليعة منها اعادة تقديم 30 عرضا مسرحيا مصورا بعد ترميمهم بالاشتراك مع المركز القومي للمسرح وكذا انتاج 14 عملا جديدا إلى جانب إصدار أجندة بكافة الفعاليات طوال العام.



وكانت وزيرة الثقافة قد تفقدت معرضا لتصميمات ديكور عدد من أشهر العروض التي انتجها المسرح، إلى جانب عرض لأشهر تصميمات أزياء الراحلة نعيمة عجمي في عروض المسرح المصري بالساحة الخارجية، وفي قاعة صلاح عبد الصبور اقيمت ليلة في حب الموسيقار الراحل أحمد الحجار بحضور ابنائه تضمنت عرضا للحكي والغناء بعنوان خلطة شبرا كتابة وأشعار يسري حسان ، الحان الراحل أحمد الحجار ، غناء ماهر محمود ، إخراج محمد سليم.



وشهدت قاعة زكي طليمات عرض تخرج ورشة الحكي الاولى بالمسرح والتى شهدت تخريج 36 متدربا بإشراف الفنان محمد عبد الفتاح إلى جانب تكريم مدربي الدفعة الاولى من ورشة الحكي بالمسرح وتكريم عدد من العاملين تقديرا لجهودهم في أعمال تطوير وتجديد مسرح الطليعة.



يذكر أن ورشة الحكي الأولى بمسرح الطليعة تقدم لها 173 شابا وفتاة وتخرج منها في مراحلة النهاية 36 متدربا واستمر التدريب فيها 6 شهور وقامت بتقييمهم لجنة مشكلة من مدربي الورشة و هم الفنان محمد عبد الفتاح ، الفنان أحمد مجدي ، الفنان رأفت البيومي ، الفنان والمؤلف الموسيقي حازم الكفراوي والمخرج عادل حسان .