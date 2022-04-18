بالأسماء.. لجان تحكيم أيام مالمو لصناعة السينما

أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية ، عن لجان تحكيم منح التطوير وما بعد الإنتاج للنسخة الثامنة من أيام مالمو لصناعة السينما، برنامج المهرجان المخصص لدعم صناعة السينما العربية ، وتشجيع الإنتاج المشترك بين العالم العربي ودول الشمال، والذي يقام بالتوازي مع الدورة الثانية عشر من المهرجان في الفترة 4-9 مايو 2022.



وتحدث مؤسس ورئيس المهرجان محمد قبلاوي عن برنامج المنح قائلًا: "التزايد المستمر للإقبال على أيام مالمو لصناعة السينما، سواء من قبل المانحين من مؤسسات وشركات وهيئات، أو من قبل أصحاب المشروعات الراغبين في المشاركة، هو أمر يؤكد القيمة التي اكتسبتها أيام مالمو لصناعة السينما كنشاط فاعل في دعم السينما العربية، خاصة مع ما توفره الأيام من فرص للشراكة والتعاون بين صناع السينما في العالم العربي ودول الشمال.

هذا العام لدينا مشروعات ممتازة، جوائز قيمة، وخبراء من طراز عالٍ في لجان التحكيم، وكلها أمور تدعو للفخر والتفاؤل بنسخة ناجحة ومؤثرة.

وجاءت قائمة لجان التحكيم كالتالي:

لجنة التحكيم فئة تطوير الأفلام الروائية الطويلة

سهى عراف – مخرجة ومؤلفة (فلسطين)

فيصل بالطيور – منتج (السعودية)

أوليفيير جيربيون – منتج (السويد)



لجنة تحكيم فئة تطوير الأفلام الوثائقية الطويلة

ندى دوماني – مدير مهرجان عمّان السينمائي (لبنان)

ساشا فولشر – مونتير (السويد)

رامي عبد الرازق – ناقد (مصر)



لجنة تحكيم فئة تطوير الأفلام القصيرة

نضال قيقة – مخرجة وممثلة (تونس)

يوهان سيمونسن – منتج (السويد)

فاطمة البنوي – ممثلة ومخرجة (السعودية)