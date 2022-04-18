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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. مجلس النواب يطالب بطرد السفير الإسرائيلي

الأردن.. مجلس النواب
الأردن.. مجلس النواب يطالب بطرد السفير الإسرائيلي

طالب مجلس النواب في الأردن خلال جلسته، اليوم، بطرد السفير الإسرائيلي في عمان، احتجاجاً على "الاعتداءات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى".

ووافق المجلس، على رفع مذكرة نيابية موقعة من 87 نائباً إلى الحكومة، تتضمن المطالبة بـ"طرد السفير الإسرائيلي لدى الأردن"، الذي جاء فيها بحسب المذكرة، رداً على "الإعتداء وعدم إحترام الوصاية الهاشمية الأردنية" على المناطق المقدسة في القدس.

وفي وقت سابق، قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، إنه لا يمكن القفز فوق القضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل، مشيرا الى أن حماية المسجد الأقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية أولوية أردنية يكرس جلالة الملك كل الإمكانيات من أجل الحفاظ عليها.

وأضاف خلال حديثه في جلسة لمجلس النواب الاثنين، أن الجهود الأردنية لا تنقطع للتصدي للإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم وتغيير الهوية العربية الإسلامية المسيحية للمقدسات، حيث كان آخرها الجهود التي قادها جلالة الملك قبل بداية شهر رمضان المبارك جهودا دولية لمنع تكرار اعتداءات اسرائيل على الحرم القدسي.

وأكد أنه تم استدعاء السفير الاسرائيلي ولم يكن موجودا في عمان وسنقوم باستدعاء القائم بالأعمال لتسليمه رسالة احتجاج لما يجري في الأراضي المحتلة.

وأشار إلى أن الأردن كثف جهوده للتصدي للاعتداء الإسرائيلي على المسجد القبلي مؤخرا، منوها الى أن هناك اجتماعا للجنة المنبثقة عن الجامعة العربية للتصدي للاعتداءات الاسرائيلية على الحرم القدسي الشريف سيعقد يوم الخميس المقبل.

وشدد الصفدي على أن الزيارة لغير المسلمين للمسجد الأقصى من حق إدارة الأوقاف في القدس فقط، ولا يمكن القبول بأي تقسيم مكاني أو زماني للحرم القدسي الشريف، مؤكدا أن الأقصى مكان عبادة وحق خالص للمسلمين.

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