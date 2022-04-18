عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بسبب سرقة التيار..طاقة النواب تناقش استرداد 3 مليارات جنيه للكهرباء خلال عام

النائب حسام عوض الله
النائب حسام عوض الله

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله ، مساء اليوم الاثنين طلب إحاطة مقدم من  النائب إيهاب رمزي، بشأن استرداد مبلغ 3 مليارات جنيه خلال عام 2021 عبر حملات مكثفة بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية للقضاء على سرقات التيار الكهربائي.

 

وقال إيهاب رمزي مقدم الطلب خلال اجتماع اللجنة أنه تم استرداد بمبلغ بقيمة ٣ مليارات جنيه من سرقة التيار الكهربائي في عام واحد فقط ٢٠٢٠_٢٠٢١ ، مؤكدا أن هناك أرقاما أخري لم تكتشف بعد وهذا يوضح أن المنظومة غير منضبطة وسرقة التيار بها أمر سهل وكشف السرقات أمر صعب.


وأضاف مقدم الطلب خلال اجتماع اللجنة اليوم أن وزارة الكهرباء لم يكن لديها تقنية متقدمة لكشف سرقات التيار الكهربائي، متسائلا: أين هو دور الوزارة للحد من السرقات وأين المنظومة والتقنية التكنولوجية الحديثة لمواجهة هذه السرقات.


وعلق ممثل وزارة الكهرباء قائلا: ليست أزمة كهرباء فقط وإنما مشكلة دولة، فقد تم تطوير المنظومة من خلال استخدام بعض التكنولوجيا لوقف التلاعب حيث أصبح لكل عقار رقم قومي يتم وضعه علي السيستم وبالفعل بدأنا بمحافظة بورسعيد وهناك ٢٧٠ ألف مشترك للخدمة، وهناك أيضا جهاز الاوبتكال وتم تركيبه منذ ٩ شهور فهو قارئ ضوئي يكشف السرقات والتلاعب.


وعلقت وكيلة اللجنة رشا رمضان أن اللجنة حريصة علي حقوق الدولة مثلما هي أيضا حريصة علي حقوق المواطن، قائلة: نعمل داخل اللجنة للمصلحة العامة ولا نفضل طرف عن الآخر ففي النهاية هي مصلحة الوطن.

 

وأفادت رمضان أنه سيكون هناك جلسة مخصصة للاستماع إلي ممثلين وزارة الكهرباء حول خططهم لإحلال العدادات الذكية.


وقال حسام عوض الله رئيس اللجنة إن هناك بعض الشكاوي للمواطنين من العدادات الكودية ولا بد أن تكون هناك حلول واضحة لهذه المشكلات التي يتناولها لاحقا خلال اجتماعات اللجنة.

مجلس النواب الكهرباء العدادات الذكية حملات مكثفة محافظة بورسعيد عام 2021 التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

إحالة أوراق المتهم بقتل روان الحسيني إلى مفتي الجمهورية.. شاهد

الاثنين 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم وعيد تحرير سيناء

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

في محاكمة حنين حسام| القاضي للآباء: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"

أشرف زكي: أحمد عز جاب لي شنطة فلوس لما كانت ظروفي صعبة| فيديو

ترشيحاتنا

في اليوم العالمي للتراث.. أكثر 7 أماكن معرضة للخطر في أوروبا

غدا.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول القدس

الكويت تستنكر بشدة الإساءة المتعمدة للقرآن في السويد

الوحدة بتقتلني وهنتج فيلم لـ حمو بيكا.. تصريحات مثيرة للفنانة نجوى فؤاد

البنك المركزي: 8.1 مليار دولار زيادة في الدين الخارجي نهاية العام الماضي

مهاجم الأهلي ضحية رامز جلال في برنامج رامز موفي ستار.. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هالة صدقي لـ صدي البلد: قابلت سيدات في المحاكم يعانين مثل "فاتن أمل حربي".. والمسلسل  فرصة للآباء ليشاهدوا ما يفعلونه بأبنائهم

كهف الخفافيش.. شاهد شقة كاملة باللون الأسود عمرها 89 عامًا|صور

شاهد.. صقور تنقض على عاملتي نظافة معلقتين خارج ناطحة سحاب|فيديو

عاصفة رعدية تضرب سيارة تويوتا على سرعة عالية.. ماذا حدث؟

فيديو

عمري ما عملت الإغراء بجسمي.. تصريحات مثيرة للفنانة نهلة سلامة

متطرف يحرق المصحف الشريف .. ماذا يحدث في السويد

الخطبة متزدش عن 10 دقائق.. ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر 2022|فيديو جراف

متاكلش بسرعة.. أخطاء على الفطار بتضر صحتك وبتبوظ يومك

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ