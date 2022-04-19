تفاصيل إصابة آية سماحة بتسمم بسبب مبيد حشري.. فيديو جراف

كشفت الفنانة الشابة آية سماحة تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بـ تسمم .

وقالت آية سماحة في تصريح خاص لصدى البلد: "إنها كانت تقوم بتصوير مشاهدها أمس بـ مسلسل راجعين يا هوى ، في منطقة شبرامنت وقامت برش بعض المبيدات لتتفاجئ باصابتها بدوخة".



قصة مسلسل راجعين يا هوى:

تدور أحداث مسلسل راجعين يا هوى، حول شخصية رجل الأعمال بليغ أبو الهنا، الذي يجسد دوره خالد النبوي، ويعيش بالخارج لفترة طويلة، ويقرر العودة إلى مصر، وهو محمل بديون طائلة نتيجة خسائر تجارية كثيرة ألمّت به خلال فترة تواجده في أوروبا.

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