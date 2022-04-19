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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تفاصيل إصابة آية سماحة بتسمم بسبب مبيد حشري.. فيديو جراف

الفنانة الشابة آية
الفنانة الشابة آية سماحة

 

 

كشفت  الفنانة الشابة آية سماحة تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بـ تسمم .

آية سماحة: أصبت بتسمم بسبب مبيد حشري وتم وضعي تحت الملاحظة (خاص)

بصورة سيلفي.. سلمى أبو ضيف تشارك كواليس مسلسل راجعين يا هوى

وقالت آية سماحة في تصريح خاص لصدى البلد: "إنها كانت تقوم بتصوير مشاهدها أمس  بـ مسلسل راجعين يا هوى ، في منطقة شبرامنت وقامت برش بعض المبيدات لتتفاجئ باصابتها بدوخة".


قصة مسلسل راجعين يا هوى:

 

تدور أحداث مسلسل راجعين يا هوى، حول شخصية رجل الأعمال بليغ أبو الهنا، الذي يجسد دوره خالد النبوي، ويعيش بالخارج لفترة طويلة، ويقرر العودة إلى مصر، وهو محمل بديون طائلة نتيجة خسائر تجارية كثيرة ألمّت به خلال فترة تواجده في أوروبا.

ولمتابعة المزيد حول إصابة الفنانة الشابة آية سماحة بتسمم .. تابع الفيديو جراف التالي:

آية سماحة المستشفى تسمم مسلسل راجعين يا هوى جميع مسلسلات رمضان 2022 خريطة مسلسلات رمضان 2022

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