آية سماحة: أصبت بتسمم بسبب مبيد حشري وتم وضعي تحت الملاحظة (خاص)

كشفت الفنانة الشابة آية سماحة تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بتسمم.

وقالت آية سماحة في تصريح خاص لصدى البلد: "إنها كانت تقوم بتصوير مشاهدها أمس بمسلسل راجعين يا هوى، في منطقة شبرامنت وقامت برش بعض المبيدات لتتفاجئ باصابتها بدوخة".

وتابعت :" بعدها ذهبت الى المستشفي وعلمت انني أصيبت بتسمم وقام الاطباء بوضعي تحت الملاحظة وخرجت صباح اليوم".



وتحدثت نسرين ابنه لكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، عن كواليس تقديم رواية "راجعين ياهوى" فى عمل درامي ومشاركته فى الماراثون الرمضانى 2022، وعن رغبة والدها فى تقديم الرواية عملاً تلفزيونيًا .

وقالت نسرين عكاشة فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، "والدي كانت لديه رغبة كبيرة في تقديم رواية "راجعين يا هوى" عملًا تلفزيونيًا بعد بعد تقديمه عملا إذاعيا ولكنه لم يلحق".

وأضافت نسرين عكاشة “بكيت عند رؤية اسم والدى على تتر المسلسل خاصة مع موسيقى وكلمات التتر التى تتناسب كثيرًا مع العمل، وتعبر روح كتابة والدى، وعن القصة التى يتناولها العمل”.

قصة مسلسل راجعين يا هوى:

تدور أحداث مسلسل راجعين يا هوى، حول شخصية رجل الأعمال بليغ أبو الهنا، الذي يجسد دوره خالد النبوي، ويعيش بالخارج لفترة طويلة، ويقرر العودة إلى مصر، وهو محمل بديون طائلة نتيجة خسائر تجارية كثيرة ألمّت به خلال فترة تواجده في أوروبا.

وتتصاعد الأحداث، عندما يضطر بليغ أبوالهنا بعد وصوله إلى القاهرة للبحث عن ميراثه، ومحاولة استعادته من ورثة أخيه المتوفي، وتبدأ بينهما الصراعات وتزداد حدة الخلافات بين الجميع بسبب الكراهية والغيرة، التي تشتعل بعودة الباحث.

راجعين يا هوى قصة الكاتب الراحل وعميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أيضاً نور اللبنانية، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير وهنا شيحة.