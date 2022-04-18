الحضري عن ارتباطه بـ فتاة مكسيكية: مفيش حاجة حصلت.. فيديو

كشف عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر وحارس مرمى النادي الأهلي السابق، عن حقيقة ارتباطه بـ فتاة ميكسيكية.

وقال عصام الحضري في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة " المذاع على قناة "المحور": "أنا بحب الناس كلها، ومفيش حاجة حصلت".



وعرضت الإعلامية بسمة وهبة، فويس نوت لـ عصام الحضري وهو يقول فيه كلمات رومانسية باللغة الإنجليزية: «I LOVE YOU.. I MISS YOU».

كما عرضت بسمة وهبة، رسالة صوتية موجهة للسيدة الميكسيكية، وفيها صوت سيدة تقول «ده جوزي اللي انت بتحاول تكلمه، لو مبطلتش مش هيحصلك طيب»، وعلق الحضري قائلا: "دي مش مراتي، دي مش صوت صابرين".