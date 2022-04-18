عصام الحضري: أخطأت في حق النادي الأهلي وجمهوره ..فيديو

كشف عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر وحارس مرمى النادي الأهلي السابق، سبب انفعاله في احد المداخلات الهاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير بعد مغادرته للنادي الأهلي.

وقال عصام الحضري في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " العرافة " المذاع على قناة " المحور ": " في هذه الفترة كان هناك مباريات لـ منتخب مصر وتحدثت مع الكابتن حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب في هذا الوقت وطلب مني عدم الرد والتركيز مع المنتخب ".

وأضاف عصام الحضري:" ردي ساعتها كان عنيف شوية"، مضيفا:" أخطأت في حق النادي الأهلي وجماهيره ولم اخطئ في أشخاص داخل النادي الأهلي".

وتابع عصام الحضري:" لم أهاجم حسن حمدي، الذي يعد رمز من رموز النادي الأهلي وهناك رموز كثيرة في النادي الأهلي ".