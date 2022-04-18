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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقدرات قوية .. أبرز 5 دراجات نارية بالسوق المصري|صور

ابرز 5 دراجات نارية
ابرز 5 دراجات نارية

يضم السوق المصري باقة متنوعة من الدراجات النارية والاسكوتر، وتمكنت تلك المركبات من تحقيق شعبية كبيرة بالشارع المصري، وخاصة وسط فئة الشباب، نظرًا لامكانياتها القوية في التعامل والاعتمادية، وانجاز الكثير من الوقت والجهد.

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أرخص 5 دراجات نارية في مصر .. صور

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أبرز 5 دراجات نارية من الفئة الاقتصادية بالسوق المصري .. صور

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ ابرز 5 دراجات نارية بالسوق المصري.

ابرز 5 دراجات نارية

1 - اس واى ام كروزيم 

 

يأتي سكوتر اس واى ام كروزيم بقاعدة عجلات طولها 1550 مم، و ارتفاع كلي يبلغ 1440 مم، وبنسبة طول بلغت 2175 مم، وبعرض يبلغ 760 مم، مع محرك بسعة 300 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 27 حصانا، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في فترة زمنية مدتها 7.8 ثانية.

 

ويبلغ سعر سكوتور اس واى ام كروزيم داخل السوق المصري بقيمة قدرها 79.725 جنيه.

ابرز 5 دراجات نارية

2 – بجاج بسلر 180 

 

جاءت السيارة بجاج بسلر 180 بتصميم هيكلي انسيابي، ومرايات جانبية، ومصباح امامي يتوسط مقدمة السيارة بالاضافة إلى اشارات جانبية بالناحية الامامية والخلفية، مع محرك 180 سي سي، وناقل حركة مانيوال رباعي السرعات بتقنية الدفع الخلفي للعجلات.

 

وتأتي الدراجة بجاج بسلر 180 بقيمة سعرية قدرها 31.150 جنيه.

ابرز 5 دراجات نارية

3 - بينيلي تى ار ك 251

 

تحتوي الدراجة النارية بينيلي تى ار ك 251 على محرك 250 سي سي، بتقنية الدفع الخلفي للعجلات مع ناقل حركة مانيوال خماسي السرعات، مزود بدعامات أمامية و مرايات جانبية كهربائية، ومقعد يتسع لفردين، بالاضافة إلى هيكل خارجي رياضي المظهر.

 

ويبلغ سعر الدراجة النارية بينيلي تى ار ك 251 بقيمة قدرها 51 الف جنيه.

ابرز 5 دراجات نارية

4 - اس واى ام ان اتش تى 

 

ترتكز الدراجة اس واى ام ان اتش تى على قاعدة عجلات طولها 1405 مم، مع تصميم خارجي رياضي، ومقدمة حادة المظهر، بالاضفافة إلى مرايات جانبية ثنائية، ومحرك بقوة 18 حصانا، سعة 200 سي سي، مقترن بناقل حركة مانيوال مكون من 6 سرعات تعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

 

وتقدم الدراجة النارية اس واى ام ان اتش تى بقيمة قدرها 37.506 جنيه.

ابرز 5 دراجات نارية

5 - بينيلي TRK 502X

 

زودت الدراجة النارية بينيلي TRK 502X بمحرك 500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 48 حصانا، مدعوم بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، تعمل عبر تقنية الدفع الخلفي للعجلات، واطارات ذات نقوش بارزة وغائرة، واطلالة رياضية فريدة.

 

تأتي الدراجة النارية بينيلي TRK 502X بقيمة قدرها 92 الف جنيه.

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