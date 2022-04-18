مرجان : حسن حمدى أول من دعمنى للعمل بالأهلى .. والخطيب لن يتكرر

صرح محمد مرجان رئيس مجموعة أندية سيتى كلوب أن حسن حمدى رئيس النادى الأهلى الأسبق أول من دعمه فى العمل الإدارى فى الأهلى .

وأوضح محمد مرجان خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج النجوم في رمضان الذى يقدمه محمد الليثى المذاع على إذاعة الشباب والرياضة أنه عمل مع مجلس محمود طاهر لمدة 3 اشهر و الاختلاف الوحيد معه بتواجد اعمار سنية كبيرة فى الإدارة .

وأضاف :لا يوجد خلافات بينى و بين محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ، والاختلاف في الرأي عن اختيار أحد الأشخاص ليس خلافا حيث أن لدي رؤية معينة حينما كنت مديرا تنفيذيا للقلعة الحمراء ، مشيرا إلى أنه ترك كوادر إدارية مميزة في النادي ، وأنه يرفض الرد على منتقديه لانه يعمل دون النظر إلى أحد ، ومن ينتقدنى عليه أن يواجهني أولا.

وشدد على أن الخطيب لن يتكرر في النادي الأهلي مرة أخرى موضحا أن بيبو قال خلال المؤتمر الذى أعلن فيه ترشحه للرئاسة قائلا " اللى بينى و بين محمد مرجان أنا و هو بس اللى نعرفه "

وعن عدم استمراره في منصبه كمديرا تنفيذيا للأهلي ، قال : هناك لائحة داخلية للقلعة الحمراء تمنع وجودي بعد تولي منصب في ستادات، مضيفا : دفعت ضريبة بعض الأمور رغم أني لم أكن طرف فيها وكنت على قدر المسؤلية.