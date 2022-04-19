عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يبحث آليات البدء في رصف 9 طرق رئيسية بقرى"حياة كريمة"

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مساء اليوم، اجتماعا تنسيقيا لبحث آليات البدء فى رصف 9 طرق رئيسية بأطوال 405 كيلو مترات بنطاق المراكز المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، بحضور اللواء سامح الشهاوي نائب رئيس الشعبة الهندسية بالجيش الثالث الميداني.

حضر الاجتماع ممثلو الجهات المعنية من الهيئة العامة للطرق والكبارى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة غاز الاقاليم، وشركة الكهرباء، والاتصالات، وممثلو دار الهندسة التابع لمجلس الوزراء، ومنسق وحدة "حياة كريمة" بديوان عام المحافظة.

ووجه محافظ سوهاج جميع الجهات المعنية بالمشروع بالنزول الى أرض الواقع ومعاينة تلك الطرق، وإنهاء جميع أعمال المرافق بها حتى تتمكن الهيئة العامة للطرق والكبارى من البدء فى أعمال الرصف فورا، مع وضع برامج زمنية محددة للانتهاء من جميع الاعمال، مؤكدا على أهمية وحيوية تلك الطرق التى تربط مراكز المحافظة بعضها ببعض.

رئيس جامعة سوهاج يطمئن على مصابي حادث انقلاب أتوبيس الطريق الصحراوي الشرقي

تحدي الطرق الوعرة.. انطلاقة جديدة لنيسان باثفايندر روك كريك 2023| صور

 يذكر أن الطرق المستهدفة هى "طريق كيمان9/ سوهاج" بطول 90 كيلو مترا بنطاق مراكز طما والمراغة وطهطا، وطريق "وصلة بناويط/السائح/جهينة" بطول 9 كم بنطاق مركز المراغة، وطريق "أبراج الضغط العالي من الاغانة حتى مطار سوهاج" بطول 70 كم، وطريق "ساقلتة/سوهاج الزراعي الشرقى" بطول 29 كم.

وكذلك طريق "أخميم/دار السلام الزراعي الشرقى" بطول 70كم، وطريق "قناطر نجع حمادي/كوبرى جرجا الزراعي الشرقى" بطول 45 كم، وطريق "سوهاج المنشاة/العسيرات/جرجا" بطول 27 كم، وطريق "سوهاج/طهطا/طما" بطول 55 كم، وطريق "أخميم/سفلاق" بطول 10كم.

سوهاج حياة كريمة مجلس الوزراء المبادرة الرئاسية الريف المصري حياة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة عبرية: إسرائيل ترغب في احتواء "صواريخ غزة" سياسيا دون تصعيد عسكري..تفاصيل

جنون الذهب.. قفزة كبيرة في الأسعار اليوم وعيار 21 يصل مستوى تاريخي

التنبؤ بالمناخ : البلاد تتأثر بالموجة الأخطر من ارتفاع درجات الحرارة

مصر تمنع الاستيراد من كبرى الشركات العالمية بسبب إجراءات التسجيل |مستند

لا أثير الفتن.. خالد الغندور يعتذر للأهلي وجمهوره بعد منشوراته الأخيرة.. فيديو

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

الاختيار 3 الحلقة 17..تسريب جديد لمرسى والشاطر: مفيش تحالف بين الإخوان والنور

أقسى شعور.. كريستيانو رونالدو يعلن وفاة ابنه الرضيع

موضوعات متعلقة

اجتماع تنسيقي بمشروع "معًا" لتعزيز خدمات تنظيم الأسرة بسوهاج

بينهم سودانيون..مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج

رئيس جامعة سوهاج يطمئن على مصابي حادث انقلاب أتوبيس الطريق الصحراوي الشرقي

نائب محافظ سوهاج يترأس الاجتماع الدوري للجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية

محافظ سوهاج يتابع بدء توريد محصول القمح للشون والصوامع

رئيس جامعة سوهاج يشهد ندوة تثقيفية عن الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة

محافظ سوهاج يناقش الموقف التنفيذي لتطوير ورفع كفاءة مدخل المحافظة الشرقي

محافظ سوهاج يقرر تشكيل منصة "أيادي مصر" للتسويق الإلكتروني للمنتجات التراثية واليدوية

ترشيحاتنا

ماكرون: فرنسا لا تعتمد على الغاز الروسي.. وحواري مع بوتين توقف

دعاء ليلة الثامن عشر من رمضان.. كلمات يكرهها الشطان وتحصنك من همزاته

أمريكا تسعى إلى تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب

انتخاب حمدي سليمان أمينا عاما لمؤتمر أدباء مصر.. تفاصيل

زيزي عادل: قررت اعتزال الغناء وعايزة أموت وربنا راضي عني.. فيديو

حبس وغرامة 5 ملايين جنيه.. تعرف على عقوبات الصكوك السيادية المخالفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم فقدان ابنها الوحيد.. كيف أقنعت عزيزة حلمي “أم إبراهيم” رأفت الهجان بالعودة إلى إسرائيل؟

غالية بن علي تحيي حفلا تراثيا بدار الأوبرا

أكرم حسني لـ صدي البلد: بدأنا تحضير "مكتوب عليا" منذ فترة طويلة وأتطلع لتقديم أعمال مختلفة عن الكوميديا

من جلباب الكهارب إلى بدلة الأخطبوط.. رحمة أحمد تثير الجدل بأزياء الكبير

فيديو

تفاصيل إصابة آية سماحة بتسمم بسبب مبيد حشري.. فيديو جراف

الفيمنست.. كيف أغضب أحمد مكي النساء في مسلسل الكبير أوي 6.. فيديو

بسبب مشهد في صاحب المقام .. محمود عبد المغني يكشف سر جملة له غيرت حياة شخص

هنادي مهنا تكشف سر رشاقتها في "مكتوب عليا".. فيديو

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

د. ماريان جرجس

أعياد المصريين

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ