محافظ سوهاج يبحث آليات البدء في رصف 9 طرق رئيسية بقرى"حياة كريمة"

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مساء اليوم، اجتماعا تنسيقيا لبحث آليات البدء فى رصف 9 طرق رئيسية بأطوال 405 كيلو مترات بنطاق المراكز المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، بحضور اللواء سامح الشهاوي نائب رئيس الشعبة الهندسية بالجيش الثالث الميداني.

حضر الاجتماع ممثلو الجهات المعنية من الهيئة العامة للطرق والكبارى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة غاز الاقاليم، وشركة الكهرباء، والاتصالات، وممثلو دار الهندسة التابع لمجلس الوزراء، ومنسق وحدة "حياة كريمة" بديوان عام المحافظة.

ووجه محافظ سوهاج جميع الجهات المعنية بالمشروع بالنزول الى أرض الواقع ومعاينة تلك الطرق، وإنهاء جميع أعمال المرافق بها حتى تتمكن الهيئة العامة للطرق والكبارى من البدء فى أعمال الرصف فورا، مع وضع برامج زمنية محددة للانتهاء من جميع الاعمال، مؤكدا على أهمية وحيوية تلك الطرق التى تربط مراكز المحافظة بعضها ببعض.

يذكر أن الطرق المستهدفة هى "طريق كيمان9/ سوهاج" بطول 90 كيلو مترا بنطاق مراكز طما والمراغة وطهطا، وطريق "وصلة بناويط/السائح/جهينة" بطول 9 كم بنطاق مركز المراغة، وطريق "أبراج الضغط العالي من الاغانة حتى مطار سوهاج" بطول 70 كم، وطريق "ساقلتة/سوهاج الزراعي الشرقى" بطول 29 كم.

وكذلك طريق "أخميم/دار السلام الزراعي الشرقى" بطول 70كم، وطريق "قناطر نجع حمادي/كوبرى جرجا الزراعي الشرقى" بطول 45 كم، وطريق "سوهاج المنشاة/العسيرات/جرجا" بطول 27 كم، وطريق "سوهاج/طهطا/طما" بطول 55 كم، وطريق "أخميم/سفلاق" بطول 10كم.