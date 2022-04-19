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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

جريشة: البث التلفزيوني والمخرج هو المتحكم في تقنية الفيديو بأفريقيا عكس أوروبا

صدى البلد

كشف جهاد جريشة الحكم الدولي السابق عن مفاجأة تتعلق بالجدل التحكيمي المُثار خلال مباراة الأهلي والرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.


قال جريشة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "معندناش شاشات زيادة في غرفة تقنية الفيديو، عكس أوروبا، الأمور في أفريقيا لا تُدار بهذا الشكل".


أضاف: "اللي بيتم عرضه على الحكام هو البث التلفزيوني والمخرج هو المتحكم بشكل كبير فيما يُعرض على حكم الساحة".


وواصل: "هناك فرق كبير في تطبيق تقنية الفيديو في أفريقيا وأوروبا، في أوروبا، حكام تقنية الفيديو المسؤولون بشكل كامل عن عرض كل الزوايا على حكم الساحة، عكس أفريقيا الأمور لا تُدار بتلك الطريقة وما يتم عرضه على الحكام هو البث التلفزيوني وبالتالي المخرج هو المسؤول عن ما يتم عرضه على حكم الساحة".


وختم حديثه قائلا: "عندنا مشاكل في تطبيق تقنية الفيديو لازم ناخد بالنا منها".

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