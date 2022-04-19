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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق عين شمس: إلغاء تسجيل جميع رسائل الدكتوراه لغير المسددين للمصروفات الدراسية

صورة أرشفية
صورة أرشفية

أكد الدكتور محمد الصافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس أنه وافق مجلس الكلية على إلغاء تسجيل جميع رسائل الدكتوراه التى لا يقوم مسجلوها بسداد جميع الرسوم الدراسية المستحقة عليهم خلال ستين بوما من هذا التاريخ.

 

واعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، جداول الدراسة خلال شهر رمضان المبارك للشعبة العربي (انتظام و انتساب ) للشعبة الإنجليزية .

 

الجدير بالذكر عقد مجلس كلية الحقوق بجامعة عين شمس جلسته السادسة للعام الجامعى 2021/2022 بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود،  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمناقشة العديد من المسائل المتعلقة بقطاعات شئون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث وخدمة المجتمع.


وافتتح الدكتور محمد صافي،  عميد الكلية،  الجلسة مرحبا الدكتور عبد الفتاح سعود ، ومثنيا على جهود الكبيرة فى تطوير قطاع التعليم والطلاب بالجامعة، ومساندته الدائمة  لكلية الحقوق ومشروعات التطوير بها، ثم تحدث النائب،  فعبر عن سعادته بالتواجد بين أعضاء مجلس الكلية، ونقل الأعضاء تحيات معالى الأستاذ الدكتور محمود المتينى،  رئيس الجامعة، واعتزاز  إدارة الجامعة بأساتذتها، ثم شرح الجهود المبذولة حاليا لتطوير التعليم بالجامعة مشيرا إلى ضرورة تطوير أساليب وطرق تقييم الطلاب بما بتناسب مع طبيعة كل تخصص، والأهداف المرجو تحقيقها.

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وعبر أعضاء مجلس الكلية عن سعادتهم بتواجد الدكتور عبد الفتاح سعود بينهم، وأثنوا على جهود فى تطوير قطاع شئون التعليم والطلاب،  ومساندته للكلية وقناعته بدورها فى الجامعة والمجتمع.

وحضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الكلية، ومعالى المستشار الجليل أحمد سعد الدين،  الوكيل الأول لمجلس النواب،  وعضو مجلس الكلية من الخارج.

Jobs Education جامعة عين شمس كلية الحقوق جامعة عين شمس تسجيل جميع رسائل الدكتوراه

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