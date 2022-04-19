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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

موسوعة"أعلام ورموز قنا"تصدر قريبا.. تفاصيل

الكاتب محمود بكري
الكاتب محمود بكري

يعكف الكاتب الصحفي"محمود بكري"وبالتنسيق مع الدكتور"ناصر فرغل"أحد أبناء محافظة"قنا"علي تجميع تراث وتاريخ رموز وأعلام محافظة قنا الذين كان لهم دورهم البارز في إثراء الحياة الإجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية في قنا،وفي المجتمع المصري.

من المنتظر صدور الموسوعة بعد تنقيحها وطبعها قريبا .

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عمرو أديب: هعمل كتاب عن فترة حكم الإخوان .. فيديو

من أبرز الأسماء التي تضمها موسوعة"أعلام ورموز قنا"كل من"الدكتور إسماعيل معتوق أول من طالب بإنشاء جامعة جنوب الوادي،واللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة الأسبق،وفكري مكرم عبيد نائب رئيس وزراء مصر الأسبق،وشيخ المشايخ الشيخ عبدالباسط عبدالصمد،والدكتور عبدالعزيز القوصي وزير الأوقاف الأسبق،واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق،والمستشار أنور أبوسحلي وزير العدل الأسبق،وفضيلة العالم الجليل الشيخ أحمد رضوان،والمفكر الإسلامي الكبير الدكتور رشدي فكار،والشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي،والأديب محمد صفاء عامر،والأديب يحيي الطاهر عبدالله،والشاعر عبدالرحيم منصور،والشاعر أمل دنقل،ورسام الكاريكاتير بهجوري ،ومحافظ قنا الأسبق عبدالمنصف حزين،واللواء أركان حرب محمد علي بلال قائد القوات المصرية الأسبق في الخليج،والقاريء الشيخ أحمد الرزيقى،والمهندس محمد محمود علي حسن زعيم الأغلبية الأسبق في مجلس الشعب،والفنان أحمد بدير،والإعلامية آمال العمدة،والأديب بهاء طاهر،واللواء محمد عبدالفتاح عمر مساعد وزير الداخلية الأسبق،والأديب الراحل محمد نصر يس،والعشرات من رموز وقيادات محافظة قنا،ممن تركوا بصمات مهمة في مسيرة المحافظة والمجتمع.

جامعة جنوب الوادي حياة كريمة ثقافة الاقصر المجتمع المصري قرى حياة كريمة حكم الإخوان رئيس المخابرات العامة مشروع تنمية الاسرة يحيي الطاهر عبدالله

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