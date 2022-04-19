السبت.. الشيوخ يناقش سياسة الحكومة حول الرقابة على التبرعات لمؤسسات العمل الأهلي

يعقد مجلس الشيوخ جلسته العامه السبت القادم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس ، و يناقش خلال الجلسة العامة طلب المناقشة عامة و يستكمل عدد من القضايا المدرجة على جدول الاعمال .

و تشهد الجلسة العامة السبت مناقشة المقدم من النائبة سها سعيد عبدالمنعم، وأكثر من عشرين عضوا، بشـأن استيضاح سـياسـة الحكومة حول " إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة

و من المقرر ان تشهد الجلسة العامة عددا من المناقشات بخصوص والرقابة على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي

