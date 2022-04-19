يعقد مجلس الشيوخ جلسته العامه السبت القادم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس ، و يناقش خلال الجلسة العامة طلب المناقشة عامة و يستكمل عدد من القضايا المدرجة على جدول الاعمال .
و تشهد الجلسة العامة السبت مناقشة المقدم من النائبة سها سعيد عبدالمنعم، وأكثر من عشرين عضوا، بشـأن استيضاح سـياسـة الحكومة حول " إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة
و من المقرر ان تشهد الجلسة العامة عددا من المناقشات بخصوص والرقابة على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي
السبت.. الشيوخ يناقش سياسة الحكومة حول الرقابة على التبرعات لمؤسسات العمل الأهلي
يعقد مجلس الشيوخ جلسته العامه السبت القادم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس ، و يناقش خلال الجلسة العامة طلب المناقشة عامة و يستكمل عدد من القضايا المدرجة على جدول الاعمال .