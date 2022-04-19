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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فى المرتبة الـ 14 للدول المستثمرة بمصر..

1.2 مليار دولار حجم الاستثمارات الإسبانية في مصر

علم اسبانيا- أرشيفية
علم اسبانيا- أرشيفية

تأتى إسبانيا فى المرتبة ال 14 من حيث الدول الأجنبية المستثمرة فى مصر و المرتبة الرابعة بين دول الاتحاد الأوروبي بعد هولندا ايطاليا فرنسا وفقا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.


وبلغت عدد الشركات الإسبانية العاملة فى مصر  نحو 252 شركة برأسمال مصدر 1.6 مليار دولار وبلغت نسبة المساهمة الإسانية نحو 1.2 مليار يورو.

وتتنوع الاستثمارات الإسبانية فى عدد من القطاعات الاقتصادية الصناعية والخدمية والزراعية.

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ويعد القطاع الصناعي أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات، حيث استحوذ على نسبة 75.2% من إجمالي الاستثمارات الإسبانية في مصر.

وفى ديسمبر الماضى وقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبيدرو سانشيز، رئيس حكومة مملكة إسبانيا، على إعلان مشترك بشأن التعاون المالي بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة أسبانيا.

واشتمل الإعلان المشترك بشأن التعاون المالي على عدد من طرق التعاون المالي بين الحكومتين، من أبرزها استعداد الحكومة الإسبانية اتاحة مبلغ 400 مليون يورو لتمويل المشروعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في قطاع معالجة المياه والصرف الصحي، والنقل، بما في ذلك السكك الحديدية، والطاقة المتجددة، والصناعات الزراعية، في شكل ائتمانات ميسرة لتمويل توريد السلع والخدمات الإسبانية للمشروعات الحكومية والعامة المنفذة في مصر من قبل الشركات الإسبانية، وكذا منح للمساعدات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات التي تنفذها الشركات الإسبانية.

العامة للاستثمار الطاقة المتجددة القطاع الصناعى القطاعات الاقتصادية معالجة المياه مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء Finance Real Estate

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