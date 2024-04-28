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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|تحديث مفاجئ يغير شكل واتساب لدي الملايين عالميا.. شركات تخطط للاستحواذ على استثمارات "تيك توك" في الولايات المتحدة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

شكله اتغير.. تحديث مثير للجدل من واتساب يفاجئ الملايين عالميا

 

إذا لاحظت مؤخرا تحويل واتساب WhatsApp، للواجهة الخضراء فتأكد أنك لست وحدك، حيث قامت منصة المراسلة الشهيرة بطرح تحديث ضخم لأكثر من ملياري مستخدم حول العالم، يجلب معه تغيير كامل لشكل التطبيق على إصداريه أندرويد وiOS.

 

الأكثر مبيعا.. إطلاق أندرويد 14 لـ وحش موتورولا Edge 30 Ultra

 

بدأت شركة موتورولا Motorola، قبل شهرين في إصدار تحديث أندرويد 14 للهاتف الرائد Edge 30 Ultra في بعض الدول، والآن، وصل تحديث جديد لبعض المستخدمين عالميا، مما يجعله التحديث الرئيسي الثاني لنظام التشغيل لجهاز Edge 30 Ultra.

 

لعشاق ويندوز 10.. مايكروسوفت تكشف مفاجأة وبشرى سارة لمستخدميه

بشرى سارة لمستخدمي أجهزة ويندوز 10، فقد أعلنت عملاقة التقنية الأمريكية مايكروسوفت Microsoft، عن أنها ستستمر في إرسال تحديثات منتظمة لنظامها البيئي Windows 10 حتى يصل إلى نهاية عمره في أكتوبر 2025.

 

الأخيرة مفاجأة.. 7 شركات ترغب في شراء تيك توك

بدأت مهلة تيك توك TikTok، للعثور على مالك جديد، بعد أن وقع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" يوم الأربعاء الماضي، تشريعا من شأنه حظر "تيك توك" ما لم تبيع شركة “بايت دانس” التطبيق خلال التسعة أشهر المقبلة، لذلك يتعين على عملاقة التقنية الصينية العثور على مشتري وبسرعة وإلا سيجري حظره في الولايات المتحدة.

 

بكاميرا 108 ميجابكسل.. أحدث موبايل Vivo للفئة المتوسطة | بأرخص سعر

 

تم الكشف رسميًا عن هاتف الألعاب Infinix GT 20 Pro في المملكة العربية السعودية. يقدم خليفة هاتف GT 10 Pro للعام الماضي إصدارًا محسنًا لتصميم Cyber Mecha، ويتميز بتصميم إضاءة RGB على شكل حرف C.

 

بسعر زهيد جدًا.. أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة في 2024

 

أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها الجديد الـ Samsung Galaxy A35 5G الذي يأتي لينافس في الفئة المتوسطة حيث يعمل بشاشة سوبر أموليد 120 هيرتز بثقب مع كاميرا خلفية 50 ميجا بيكسل تدعم المثبت البصري مع كاميرا سيلفي 13 ميجا بيكسل ومعالج سامسونج الـ Exynos 1380 وبطارية كبيرة وصوت ستريو.

 

 

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