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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نزول 25% بأسعار الأسماك وتحرك نيابي أمام البرلمان لحل مشكلات التجار ببورسعيد|تفاصيل

نزول اسعار الاسماك
نزول اسعار الاسماك ل ٢٥% وتحرك نيابي أمام البرلمان لحل مشاكل

انتهى منذ قليل اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد محمد سعدة و كافة الأجهزة المعنية و الكتلة البرلمانية بورسعيد لمجلس الشيوخ و النواب  لبحث مشكلة مقاطعة الأسماك نظرا لارتفاع الأسعار بشكل غير معتاد على أهالى المحافظة .

وشهد الاجتماع تواجد أعضاء شعبة الأسماك برئاسة عبده رضوان عضو مجلس إدارة الغرفة و منسق حملة المقاطعة على مستوى الجمهورية وسام الصفطى و عدد من الداعمين له .

واكد عبده رضوان رئيس شعبة اسماك بورسعيد ان  الاجتماع استمر قرابة ٤ ساعات تم خلاله الاستماع إلى جميع وجهات النظر من كافة الأطراف دون مصادرة رأي أو رؤية اي طرف بهدف الوصول الي الحلول المثلي

وأضاف رئيس شعبة اسماك بورسعيظ ان الاجتماع أسفر عن النزول بالاسعار تدريجيا اعتبار من باكر الاثنين على أن تشهد الأسواق اعتبار من الاسبوع نزول يصل الي ٢٥% من الاسعار الحالية

واضاف رضوان أنه تم الاتفاق على متابعة دخول حصص المصايد و البردويل من قبل الجهات النعنية ووصولها للجهات المنوطة ببيعها والاعلان عن تلك المقرات الخاصة ببيع هذه الأسماك لمن لايعرف وتوقيتها .

واشار رضوان الي اتفاق نواب بورسعيد على سرعة التحرك النيابي بأسم الكتلة البرلمانية لبو سعيد  امام البرلمان لحل مشكلة تجار الاسماك والتحديات التى تواجههم وتتسبب فى غلاء اسعار التكلفة  

ومن جانبه أكد وسام الصفطي منسق مبادرة المقاطعة تفاؤله بالنتائج التى وصل إليها الاجتماع مشير أن الهدف من المقاطعة هو مصلحة المواطنين بكافة طوائفهم.

وشدد الصفطى على أنه سيتم متابعة تنفيذ آليات قرارات ونتائج الاجتماع على مدار الساعات المقبلة وعرض امر المخالفين على الجهات المعنية لاتخاذ إجراءاتها تجاه مستغلي المواطن.

كان مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد برئاسة محمد سعدة فضل أن يكون الاجتماع الجارى انعقاده الأن لبحث مشكلة ارتفاع الأسماك و الوصول لقرارات تكون سبب فى إنهاء المواطنين لمقاطعة شراء الأسماك.  

جاء قرار مجلس إدارة الغرفة التجارية فى بورسعيد فى الوقت الذي دخلت بورسعيد دائرة اهتمام وسائل الإعلام المحلية و العالمية عقب اطلاقها مبادرة مقاطعة شراء الاسماك الذي دشنها وسام الصفطى ودعمه آخرون وأيده أهالي الباسلة وانتقل صداها الي باقي محافظات الجمهورية .

وفسر عبده رضوان رئيس شعبة الأسماك سرية الاجتماع بأن مجلس الغرفة حرص أن تسير الأمور فى إطار شرعى يراعي مطالب وحقوق جميع الأطراف المعنية من مواطنين وتجار تجزئة بمشاركة كافة الأجهزة المنوطة من تموين وحماية المستهلك وغيرها .

وشدد رئيس شعبة أسماك بورسعيد على ان مجاس الغرفة قطع على عاتقه عدم الانحياز لطرف على حساب الاخر لقناعتهم التامة بأن أسعار الأسماك ارتفعت بشكل غير مبرر ومغالى فيه .

وأكد رضوان أن الغرفة ستصدر بيان رسمي بكل تفاصيل الاجتماع ونتائجه حتى تضح الرؤية وخارطة الطريق فى المرحلة المقبلة لكافة التيارات المعنية بالأمر حتى لايختلط الحابل بالنابل .

وشدد رضوان أن شعبة أسماك بورسعيد بوجه خاص و مجلس إدارة غرفة بورسعيد التجارية جزء لايتجزأ من نسيج أهالي بورسعيد وبورسعيد جزء لايتحزأ من نسيج الوطن فالكل قطع العهد عندما دخل حقل العمل العام على الحفاظ على أمن وأمان المواطن والسعي جاهدين لدعم الوطن والزود عنه ضد اي اخطار تواجهه .

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اجتماع غرفة بورسعيد لبحث مشكلة ارتفاع أسعار الأسماك وترقب من المواطنين للنتائج


كان أهالي بورسعيد مقاطعة شراء الأسماك واصلوا  لليوم السابع على التوالي على الرغم من انعقاد اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية و شعبة الأسماك مع منسق المبادرة و الداعمين .

وأصر أهالي بورسعيد على،مواصلة قرار المقاطعة لحين الوقوف على قرارات الاجتماع الذي يترأسه محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية بحضور عبده رضوان رئيس شعبة الأسماك ووسام السفطي منسق المبادرة وعدد من الداعمين له وكذا وكيل وزارة التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك وعدد من النواب و الأجهزة المعنية .

وشدد أهالي بورسعيد على عدم التراجع عن قرار المقاطعة الا بعد صدور قرارات تضمن حماية المستهلك و تجار التجزئة الذي وقع عليهم الضرر الأكبر من تلك المبادرة .

وبدت أسواق بورسعيد خالية إلا من بعض المارة من الرواد وعدد قليل من الزوار القادمين للمحافظة من باقي محافظات الجمهورية فى رحلات اليوم الواحد .

وبدا الجميع فى مشهد حالة ترقب للأحداث وما سيسفر عنه الاجتماع الذي انطلقت فعالياته منذ قليل ليكون بمثابة عودة الحياة الي لأسواق بورسعيد أو استمرار المقاطعة.  

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