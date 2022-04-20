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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اول مسحراتيه بجنوب سيناء :" بنادي علي كل طفل باسمه للسحور ..وزوجي كان يشجعني "

أول مسحراتية بجنوب سيناء: بنادي على كل طفل باسمه للسحور.. شاهد

اول مسحراتيه بجنوب
اول مسحراتيه بجنوب سيناء

ينتظرها اطفال حي الزهراء بطور سيناء كل ليلة رمضانية في الشرفات و النوافذ من أجل أن تنادي على أسمائهم في وقت السحور عبر مكبر الصوت وعلى أنغام الطبلة وهي تقول " اصحي يا نايم وحد الدايم رمضان كريم " حيث يتجمع أطفال الحي خلفها و يغنوا اغاني رمضان " وحوي يا وحوي " 
أنها ايمان عنتر أول مسحراتية بجنوب سيناء تعمل هذه المهنة.


التقى موقع " صدي البلد " الاخباري مع أول مسحراتية بجنوب سيناء في حي الزهراء والنصر بطور سيناء .


قالت ايمان عنتر أنها كانت تخرج في الأعوام الماضية وكان زوجها الذي توفي منذ شهور يخرج معها و يشجعها لكي تدخل الفرحة علي  الاطفال وتنادي علي أسمائهم و يغنوا معها اغاني رمضان 
مشيرة إلي أنها السكان اعتادوا عليها و ينتظرونها في وقت السحور 
واضافت انه كثيرا من سكان أحياء طور سيناء طالبوا أن تقوم بمهنة المسحراتيه في احيائهم ولكنها رفضت وذلك لتستمر في الحي الذي تقيم فيه 
واكدت أن المسحراتيه ليس مهنة ولكنها من باب التطوع ومن أجل فرحة رمضان مشيرة إلي أنها مستمرة فيها من أجل إسعاد الناس والأطفال بأجواء رمضان .
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اول مسحراتيه بجنوب سيناء

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اول مسحراتيه جنوب سيناء ايمان عنتر الاطفال طور سيناء شهر رمضان اشهر مسحراتية في رمضان

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