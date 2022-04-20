البحوث الفلكية: الاثنين 2 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك



أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن مواعيد انتهاء شهر رمضان المبارك، ومواعيد ولادة شهر شوال عيد الفطر.

صرح الدكتورجاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد فأن هلال شهر شــــوال سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبــــت 29 من رمضـــان 1443هـ الموافق 30/4/2022م (يوم الرؤية).



وأوضح الدكتور القاضى أنه يلاحظ الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.



ويغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة والقاهرة بـ 15دقيقة، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (14 - 15 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (6 – 20 دقيقة).

وبذلك يكون يوم الأحـــــد 1/5/2022م هو المتمم لشهــــر رمضــان 1443هـ.

• وتكون غــرة شهـــر شــــوال 1443هـ فلكيـــاً يوم الإثنيــــن 2/5/2022م (عيد الفطر المبارك).

• وفيما يلي بيان مفصل عن ظروف رؤية الهلال وأوجه القمر في مدينة القاهرة ومحافظات جمهورية مصر العربية وبعض العواصم العربية والإسلامية والغربية يوم تحري الهلال: -

وضع وشكل الهلال على الأفق الغربي بعد تمام غروب قرص الشمس في مدينة القاهرة (يوم الرؤية)