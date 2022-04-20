عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحوث الفلكية: الاثنين 2 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك

شهر شوال
شهر شوال

 


أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن مواعيد انتهاء شهر رمضان المبارك، ومواعيد ولادة شهر شوال عيد الفطر.

صرح  الدكتورجاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد فأن هلال شهر شــــوال سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبــــت 29 من رمضـــان 1443هـ الموافق 30/4/2022م (يوم الرؤية).

txt

التعليم العالي: امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال يونيو ويوليو المقبلين


وأوضح الدكتور القاضى أنه يلاحظ الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.


ويغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة والقاهرة بـ 15دقيقة، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (14 - 15 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (6 – 20 دقيقة).

 وبذلك يكون يوم الأحـــــد 1/5/2022م هو المتمم لشهــــر رمضــان 1443هـ. 
• وتكون غــرة شهـــر شــــوال 1443هـ فلكيـــاً يوم الإثنيــــن 2/5/2022م (عيد الفطر المبارك).

• وفيما يلي بيان مفصل عن ظروف رؤية الهلال وأوجه القمر في مدينة القاهرة ومحافظات جمهورية مصر العربية وبعض العواصم العربية والإسلامية والغربية يوم تحري الهلال: -
وضع وشكل الهلال على الأفق الغربي بعد تمام غروب قرص الشمس في مدينة القاهرة (يوم الرؤية)

 

المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المعهد القومي للبحوث الفلكية البحوث الفلكية رمضان رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-4-2022

البحوث الفلكية: الاثنين 2 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك

دعاء يبطل السحر فورًا .. علاج رباني من 33 كلمة رددها الشعراوي

5 شروط للحصول علي الجنسية المصرية برسوم 10 آلاف دولار وفقا للقانون

بسعر 600 ألف جنيه.. عرض سيارة المشير أبوغزالة للبيع في مصر

الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى مقابل الين الياباني منذ 20 عاما

كلب عائلة من فصيل البيتبول ينهش وجه رضيع | صور

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان تنظم أمسية ثقافية واجتماعية وترفيهية لطلاب الاتحادات الطلابية .. اليوم

جامعة حلوان تطلق دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس.. الرابط والتفاصيل

أخبار التعليم.. تفعيل الامتحانات الالكترونية وإلغاء الورقية بجامعة سوهاج.. شوقي: نُعلِّم 25 مليون طالب في 60 ألف مدرسة

رئيس جامعة حلوان: مكتبي مفتوح للجميع.. والاتحادات حلقة وصل بين الطلاب والإدارة

بدء استقبال طلبات تقديم الالتماسات على نتيجة الترم الأول بآداب حلوان

طلاب التربية الفنية جامعة حلوان يشاركون فى تجميل كليتهم بلوحات فنية إبداعية

جامعة حلوان تنظم حفلات إفطار لزيادة التواصل مع منتسبيها.. مهدي يؤكد: مكتبى مفتوح للجميع.. والطلاب: نتواصل مع الاتحاد لحل مشاكلنا

جامعة حلوان: مراكز دعم البحث العلمي تساهم في تشجيع الباحثين على الإبداع

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19 رمضان وموعد الإفطار

اتفاق بين العربية للتصنيع والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتنفيذ مشروعات بحثية

البترول تحذر.. اليوم آخر فرصة قبل تضاعف فواتير الغاز| تفاصيل

الأحد والإثنين المقبلين إجازة رسمية بالبورصة

الإسكان: القيادة السياسية مهتمة بتنمية أراضى ساحلى البحرين الأحمر والمتوسط

احذر.. معاكسات التليفونات تعرضك للحبس وغرامة 500 جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

ضربة بمفتاح في الرقبة.. كيف تحولت خناقة بنات إلى تشويه طفلة؟

جماهير الريدز تدعم الدون رونالدو.. وصلاح ينهي صيامه التهديفي ويتمسك بالصدارة بثنائية

فيديو

آمال جديدة من الفيفا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال | فيديو جراف

مدمن مخدرات.. ظهور مدعِ نبوة جديد في الإسماعيلية| فيديوجراف

عودة الملك.. محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح مانشستر يونايتد برباعية .. فيديو

ادعولي.. لماذا قررت زيزي عادل بشكل مفاجئ اعتزال الغناء ؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبد المعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

خالد جمال

يوتيرن.. لأنكم تكرهون ريهام حجاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ