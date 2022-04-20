عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكومة الوحدة الوطنية الليبية:لا صحة لتوجيه الدبيبة خطابًا غير لائق للسفير التونسي

الدبيبة
الدبيبة

نفت إدارة الإعلام والاتصال الحكومي، بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، ما تمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام، من أخبار قالت إنّها "غير صحيحة"، معتبرة أنّها تهدف إلى "التشويش على العلاقات المتميّزة بين ليبيا وتونس

كما أكّدت إدارة الإعلام والاتصال الحكومي في بيان مقتضب تلقّت وكالة تونس إفريقيا للأنباء نسخة منه، اليوم الأربعاء، أنّ لقاء رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة، بسفير تونس بطرابلس لسعد العجيلي، "كان أخويا ووديا، وتناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك خلافا لما تسعى إلى الترويج له بعض الأطراف المُغرضة".

بعض المواقع الإخبارية الالكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت أفادت منذ يومين بأنّ الدبيبة "وجّه خطابا غير لائق للسفير التونسي، ليس لشخصه بل لتونس"، مضيفة أنّ اللقاء تمّ بحضور آمر مكافحة الإرهاب بليبيا "وهو ما يخرج عن العُرف الدبلوماسي"، حسب تلك المواقع الإخبارية والصفحات التي نشرت الخبر مُرفقا بصورة لهذه المحادثة.

عقيلة صالح يدعو مؤسسات الدولة لعدم التعامل مع حكومة الدبيبة: صلاحيتها انتهت

ليبيا.. باشاغا يحمل الدبيبة مسئولية تهديد سلامة الشعب

ليبيا الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة حكومة الوحدة الوطنية الليبية المواقع الأخبارية تونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

الشيطان 2.. بوتين يعلن نجاح تجربة صاروخ باليستي عابر للقارات "لا يقهر"

الرجالة طالعة ونازلة.. حكاية ضرب سيدة لفتيات في المترو بسبب ملابسهن

بمشاركة النني.. أرسنال يتعادل مع تشيلسي 2-2 في الشوط الأول من ديربي لندن

اليوم آخر فرصة.. البترول: مضاعفة فواتير الغاز حال عدم تسجيل قراءة العداد

حال رفض فيفا..اتحاد الكرة: سنتخذ خطوة تصعيدية جديدة لإعادة مباراة مصر والسنغال

الصحة تصدر منشورا بأعراضه.. إلتهاب كبدي مجهول ينتشر في أوروبا ويصيب الأطفال

انتهت بالإعدام.. القصة الكاملة لمقتل "بطلة العالم" روان الحسيني

موضوعات متعلقة

لقاءات عربية مثمرة للرئيس السيسي.. دعم ليبيا وأجندة اقتصادية مشتركة مع تونس

محادثات بين وزير خارجية تونس ورئيس المجلس الرئاسي لدعم الاستقرار في ليبيا

ترشيحاتنا

إكرامي: بيراميدز وقع عليً غرامة 100 ألف جنيه بسبب تهنئة للنادي الأهلي.. فيديوجراف

150 يورو شهريًا.. لوبان: الأولوية المطلقة إعادة أموال الفرنسيين إليهم |فيديو

علامات ليلة القدر الصحيحة .. تتبع هذه الأمارات السبع تنال أجرها

خلال المناظرة الرئاسية.. ماكرون يتهم منافسته لوبان بالتبعية لروسيا وبوتين

مكتب الشكاوى بـ"المجلس القومي" يوضح الإجراءات القانونية للحقوق المالية للمرأة

برايتون يفرض التعادل السلبي أمام مانشستر سيتي في الشوط الأول بالبريميرليج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكبير أوي الحلقة 19.. جوني يحول "حبس مربوحة" إلى قضية رأي عام

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

ضربة بمفتاح في الرقبة.. كيف تحولت خناقة بنات إلى تشويه طفلة؟

فيديو

العقد لمدة عامين.. حالة واحدة لرحيل إيهاب جلال عن تدريب المنتخب.. فيديوجراف

الأهلي ورمضان صبحي وهنيدي والسبكي.. أبرز تصريحات كريم فهمي في حبر سري|فيديوجراف

معملتش الفطار.. فتاة البلكونة دافعت عن والدها .. تفاصيل جديدة بالفيديو

صيف ولا شتاء.. الأرصاد: حالة الطقس تبدأ الاستقرار من الأحد المقبل

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

اﻟﻤﺰﻳﺪ