غابة هالربوس البلجيكية تتألق بألوان بنفجسية زاهية ..شاهد

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تألق غابة هالربوس البلجيكية بألوان بنفجسية زاهية .



تستقطب غابة هالربوس الواقعة جنوب بروكسل عددا متزايدا من الزوار الراغبين في التمتع بمناظرها الطبيعية الخلابة خلال فصل الربيع، يقصد غابة هالربوس، آلاف الزوار، الذين يأتون للاستمتاع بالغابة التي تغطيها عدة هكتارات من سجاد ضخم يضم آلاف الزنابق البرية تتأنق بألوان بنفجسية زاهية تمتد على مساحة الغابة التي تبلغ ما يقرب من 552 هكتاراً وتقع على بعد 15 كم من "بروكسل" عند الحدود بين إقليمي فلاندر ووالونيا .

وفي الربيع تلون زهور متنوعة بينها النرجس البري وشقائق النعمان هذه الغابة الصغيرة التي تجذب عشرات آلاف الزوار خلال أسبوعين أو ثلاثة يرتدي خلالها المكان أبهى حلله.

غير أن أزهار الجريس التي تتفتح أزهارها بالملايين في نهاية أبريل مشكلة بساطا بنفسجيا واسعا هي التي تعطي المكان طابعه الساحر الذي يأسر ألباب الحشود.

