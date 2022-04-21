دنيا سمير غانم تلغي متابعة الفانز وتعلق: محدش يزعل مني

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة لجمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت دنيا : “من أول ما عملت إنستجرام وأنا بعمل فولو لأكونتات فانز، بس فجأة بلاقي الأكونت اتسرق أو اتباع أو بقى اسم حد تاني فبعمله un follow، أنا بس حبيت أقول عشان لو عملت un follow لأكونت مفيهوش اسمي أو اسم حد من عيلتنا محدش يزعل مني، بحبكم اوي وبجد بقدر مجهوداتكم لأنها أكتر حاجة بتسعدني”.

وتغيبت الفنانة دنيا سمير غانم عن الماراثون الرمضاني 2022 للعام الثاني على التوالي بعد تأجيل عرض مسلسل “عالم موازي”، والذي كان من المفترض طرحه العام الماضي.

ويرجع سبب تأجيل مسلسل “عالم موازي” إلى عدم استكمال تصوير مشاهد وحلقات العمل والذي توقف العام الماضي بعد مرض الفنان سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وإصابتهما بفيروس كورونا قبل حلول شهر رمضان الماضي، ووفاتهما عقب ذلك متأثرين بإصابتهما.

وينتمى مسلسل “عالم موازي” إلى نوعية الأعمال ذات الـ 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الكوميديا: دنيا سمير غانم، وعلي ربيع، والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، والفنان إسلام إبراهيم، والفنانة شيماء سيف.