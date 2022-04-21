الشناوي: رحمة أحمد إحدى نجمات رمضان.. ولا مقارنة بينها وبين دنيا سمير غانم

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن المبهج والجاذب مسلسل الكبير أوي، والعام الماضي أحمد مكي، قدم دورا عبقريا في الاختيار وكان دمه خفيف رغم كونه ضابط شرطة، وتعرف نجاح الكبير أوي من الإيقاع فهو جاهز ومتدفق، رغم أنه يقدم 3 شخصيات، والعمل فيه خيال".



وأضاف"الشناوى"، خلال لقائه في برنامج "التاسعة"، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، "أن "اليوم الكبير أوي حديث السوشيال ميديا ومكي يغني ويرقص ويعمل كل شيء والمخرج أحمد الجندي وظف كل ذلك من مشاهد وديكور، لأن العمل ليس مجرد حوار كوميدي يضحك".



وأوضح أن رحمة أحمد ستكون إحدى نجمات رمضان، وأنها قدمت أعمالًا قبل ذلك ولكن أول مرة تعلم مع الناس، ودنيا سمير غانم من أهم الممثلات، وعندما دخلت رحمة لغت المقارنة لأنه كان هناك تراك آخر.