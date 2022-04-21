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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: موسيماني يُفكر بعدم الدفع بـ تاو أساسياً أمام الرجاء

تاو
تاو

أكد أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك السابق، أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، يُفكر بعدم الدفع بالجنوب إفريقي بيرسي تاو أمام الرجاء المغربي بشكل أساسي.

ويحل النادي الأهلي ضيفاً غداً على نظيره الرجاء البيضاوي، على ملعب مركب محمد الخامس، في إطار إياب دور ربع نهائي بطولة دوري ابطال إفريقيا.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه “ريمونتادا”: “موسيماني يفكر في عدم الدفع بتاو أساسيا، حيث يرى أن وجود تاو وعبد القادر معا في الملعب في مباراة مثل الرجاء سيكون صعبا”.

وتابع: “موسيماني يفكر في عدم الدفع بتاو أساسيا ووجود عبد القادر وحسين الشحات أفضل من البداية”.

وأختتم: “يجب على النادي الأهلي أن يستعد بشكل جيد لأجواء مباراة الرجاء الحماسية”.

وحقق النادي الأهلي الفوز على نظيره الرجاء المغربي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب السلام، في إطار لقاء الذهاب من دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلى والرجاء المغربي ميدو أخبار دوري أبطال إفريقيا موسماني تاو

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