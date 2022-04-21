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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رضا محمد: القطاع الزراعي فى مصر يشهد طفرة كبرى رغم التحديات العالمية

القمح
القمح


قال رضا محمد رئيس الحملة القومية للنهوض بمحاصيل القمح ، إن القطاع الزراعى فى مصر يشهد طفرة كبرى رغم التحديات العالمية التى تشهدها دول العالم ومنها جائحة كورونا ،و التغيرات المناخية ، والأزمة الروسية الأوكرانية .


وأضاف "  محمد  "  خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية مصر الأولى ، أن مساحة الأراضي المنزرعة من القمح حتى العام الماضى بلغت 3.4 مليون طن وزادت العام الحالى لتبلغ 3.650 مليون طن وتأمل الدولة المصرية خلال العامين القادمين بلوغ مرحلة الحد الآمن من القمح والوصول إلى 4.5 مليون فدان والوصل لنسبة 70% من احتياجاتنا دون مواجهة أى صعوبات عالمية .

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل على التوسع فى الأراضي الجديدة فى مشاريع توشكى ، العوينات ، الفرافرة بالاعتماد على محاور توسع رأسى عن طريق تعظيم الإنتاجية من خلال الحملات القومية الزراعية ، توعية الفلاح من خلال التعرف على أصناف جديدة أما التوسعات الأفقية عن طريق زراعة أصناف تتحمل ملوحة ودرجات حرارة مرتفعة .

القمح الدولة المصرية جائحة كورونا دول العالم التغيرات المناخية القطاع الزراعى

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