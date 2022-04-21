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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الوزراء اللبناني يقر الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي

لبنان
لبنان

 أعلنت وزيرة الدولة للتنمية الإدارية بلبنان نجلا الرياشي أن مجلس الوزراء أقر في جلسته اليوم "الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي"، مؤكدة أنها نتيجة عمل تراكمي وتشاركي بدأ منذ اكثر من عقدين.


وأضافت الرياشي - في تصريحات عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم - أن جميع الوزراء الذين تناوبوا على وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية كان همهم الوصول الى نتيجة في هذا الموضوع، موضحة أن كل اطياف المجتمع اللبناني شاركت بإعداد هذه الاستراتيجية .


واعتبرت رياشي أن إقرار الاستراتيجية اليوم يعد الخطوة الأولى للوصول بلبنان الى الدولة الحديثة والعادلة التي يتمناها الجميع.


وأوضحت أن الخطوات التالية تتمثل في بحث سبل تطبيقها، معتبرة أن الطريق ستكون طويلة لانها تمتد على عشر سنوات، معبرة عن أملها في ان تتحسن الخدمات للمواطن بإقرارها وأن تلبي تطلعاته وتعزز ثقته وعلاقته بالدولة.


وأكدت أن هذه الاستراتيجية هي الممر الالزامي لمكافحة الفساد والشفافية وهي تأتي دعمالخطة التعافي التي تضع البلاد على أولى الخطوات للخروج من الوضع الراهن وذلك عندما يصبح هناك اجماع عليها ويتم اقرارها.

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