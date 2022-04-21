بايدن يعلن حظر دخول السفن الروسية إلى الموانئ الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، حظر دخول السفن الروسية إلى الموانئ الأمريكية، بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إنه اتخذ قرارا بحظر دخول السفن الروسية إلى الموانئ الأمريكية، موضحا أن القرار جاء بالتنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا، لزيادة الضغط على روسيا.

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة تقدم حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا تشمل عشرات مدافع الهاوتزر وطائرات تكتيكية مسيرة ومدافع ثقيلة، بالإضافة إلى 144 ألف مقذوفة، مضيفا أنه سيتوجه الأسبوع القادم إلى الكونغرس بطلب تخصيص أموال إضافية لتقديم المساعدات العسكرية إلى كييف.

كما أعرب بايدن عن نية إدارته تقديم مساعدات اقتصادية مباشرة إلى كييف بقيمة 500 مليون دولار، وأشار إلى أن واشنطن مستمرة في دعم الحكومة الأوكرانية من خلال إمدادها بالبيانات الاستخباراتية.

وكانت الحكومة البريطانية، أعلنت اليوم الخميس، عن فرض حزمة جديدة من العقوبات على 26 شخصية وكيانًا روسيًا مرتبطة بالجيش وشركات الدفاع.