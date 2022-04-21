الأمم المتحدة: نزوح 7.7 مليون شخص منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا

كشفت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن الحرب الروسية على أوكرانيا تسببت في نزوح أكثر من 7.7 مليون شخص من مناطقهم.

ومن ناحية أخرى، قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، اليوم الخميس، إن معلومات بلادها الاستخباراتية، تؤكد أن روسيا تتعمد ضرب البنية التحتية في مدينة ماريوبول الأوكرانية، مؤكدة أن روسيا ترتكب "جرائم حرب مروعة" وسيتم محاسبتها على ذلك.

وذكرت تروس في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، أن المعلومات الاستخباراتية لبريطانيا تكشف أن روسيا تستهدف عمدًا البنية التحتية المدنية في ماريوبول، مؤكدة أن نظام الرئيس فلاديمير بوتين يرتكب جرائم حرب على نطاق مروع والفساد أصبح واضح للعيان، وسيتم محاسبة المسؤولين على ذلك.

وأضافت "فساد روسيا على شعب أوكرانيا واضح للجميع. إنهم يستهدفون عمدًا المستشفيات والمدارس ومراكز النقل في ماريوبول وخارجها - تمامًا كما فعلوا في الشيشان وسوريا".

وكانت بريطانيا، أعلنت اليوم الخميس، عن فرض حزمة جديدة من العقوبات على 26 شخصية وكيانًا روسيًا مرتبطة بالجيش وشركات الدفاع.