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برلمان

حزب "المصريين" عن مشروع توشكى: حلم بناء الجمهورية الجديدة تحول لواقع ملموس

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، إن ما شهده المصريون اليوم في منطقة توشكى جنوب الوادي بمحافظة أسوان، خلال جولة الرئيس السيسي التفقدية، يعد إنجازا كبيرا للدولة المصرية، مؤكدا أن هذا المشروع الضخم سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة على كافة المستويات.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على تدعيم الأمن الغذائي المصري وتحقيق طفرة زراعية كبرى وتوفير العديد من فرص العمل للشباب، مؤكدا أن الرئيس السيسي نجح في إعادة إحياء مشروع توشكى.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن هذا المشروع الضخم سيؤدي بدوره إلى سد الفجوة الغذائية والوصول للاكتفاء الذاتي من محصول القمح، فضلا عن أن مشروع توشكى الخير هو أحد أهم المشروعات العملاقة للاستثمار الزراعي واستصلاح الأراضي الزراعية، مؤكدا أن افتتاحات المشروعات القومية يأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأكد أنه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد وهو يولي أهمية كبيرة لمحافظات الصعيد، وتنفيذه لعدد كبير من المشروعات التنموية في كافة المجالات والقطاعات، لا سيما بعد معاناة الصعيد لسنوات طويلة من ضعف معدلات التنمية وقلة مستوى الخدمات كافة، موضحا أن هناك طفرة في ملف الاستصلاح الزراعي والاستفادة من الأراضي الصحراوية في الزراعة بجانب توسيع رقعة المساحة المعمورة ، موضحا أن هناك اهتماما من جانب الرئيس السيسي بتنمية الصعيد، والعمل على تحقيق مفهوم التنمية الشاملة في محافظات الصعيد بحيث يكون هناك مشروعات تنموية وخدمية وزراعية وصناعية تضمن توفير فرص عمل وخلق مناخ استثماري في محافظات الصعيد.

ولفت إلى أن هناك حرصا شديدا من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي في استغلال كل رقعة زراعية الأستغلال الأمثل بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي أهمها تحقيق الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن الدولة عازمة على استغلال المساحات الزراعية بشكل أمثل لدعم الأمن الغذائي نتيجة تقليل الفجوة الغذائية وإيجاد مخزون وافر من مختلف المحاصيل، لا سيما الاستراتيجية، ومن ناحية أخرى استغلال الموارد المائية بشكل فعال لخدمة عملية الزراعة بأفضل وسائل الري للحديث.

وأوضح أن حلم بناء الجمهورية الجديدة تحول إلى واقع ملموس، بفضل رؤية وحسم الرئيس السيسي ومن خلال اقتصاد قوي قائم على علوم وتقنيات حديثة تضمن له الاستمرار، حتى تحقق الدولة مكانتها، مركدا أن مشروع توشكى من المشروعات الزراعية الواعدة جدا، وأن الزراعة فيها لا بد أن يتبعها مشروعات أخرى كمشروعات الثروة الحيوانية وإنتاج التقاوى ومشروعات التصنيع الزراعي، كما أن هناك مشروعات لتصنيع البلح واستخداماته. 

وأكد أن الرئيس السيسي يحمل هموم المواطنين على كتفيه، وفي مقدمتها تحقيق الأمن الغذائي من خلال المضي قدما في غزو الصحراء بالعلم والمعرفة والتوظيف الأفضل للموارد، حتى يمكن تأسيس مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة، والقضاء على الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية والتحول من الزراعة العشوائية إلى الزراعة المنهجية المرتبطة بالتصنيع والقيمة المضافة.

الرئيس السيسي التنمية الشاملة مشروع توشكى الخير محافظات الصعيد المشروعات القومية

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