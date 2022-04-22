مصطفي بكري: الإختيار رسالة للأجيال ولن ننهض إلا بالشراكة مع الجميع..فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مسلسل الإختيار هو رسالة للأجيال، مؤكدا أنه كان لا بد أن نوثق تلك الأحداث التي تمت في تاريخ الوطن.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد اننا أمام مرحلة جديدة من العمل الوطني

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن البلد لن تنهض إلا بمنطق الشراكة بين الجميع، مؤكدا أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحليلاته تدل على أنه سنخرج من تلك الأزمة.

وأشار بكري إلى أن الرئيس السيسي يتميز بالشفافية والمكاشفة والصراحة في جميع القضايا.