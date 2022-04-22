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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أبرز تأثيرات قيود فيروس كورونا في الصين على صناعة السيارات عالميا.. صور

صدى البلد

بدأت مصانع السيارات المتأثرة بالإغلاق في شنجهاي بسبب قيود فايرس كورونا في إعادة فتح أبوابها، ولكن التأثير الضار للقيود الأوسع في الصين بدأ في إعاقة إنتاج السيارات في أماكن أخرى حول العالم.

 

أعلنت رينو يوم الثلاثاء أنها أوقفت مؤقتًا إنتاج Mégane E-Tech في مصنعها في دواي، شمال فرنسا، مستشهدة بـ "أزمة أشباه الموصلات التي تفاقمت بسبب إجراءات الإغلاق في عدة مناطق في الصين" ، وفقًا لرويترز.

 

تعتبر تصرفات رينو بمثابة تذكير بأن سلسلة توريد السيارات، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالمركبات الكهربائية، لا تزال تعتمد على صانعي قطع الغيار الصينيين، وهذا بدوره يعني أن طريقة البلد المختلفة جدًا للتعامل مع تهديد كوفيد والتي تتم من خلال الإغلاق لوقف الانتشار بدلاً من الاعتماد على التطعيم الشامل لها تأثير متأخر على الإنتاج في أماكن أخرى حيث يضطر الموردون إلى إيقاف الإنتاج مؤقتًا.

ابرز تأثيرات قيود فيروس كورونا في الصين على صناعة السيارات عالمياً

تشعر الشركات بالقلق من أن إغلاق المصانع الذي أثر على أمثال تسلا ومجموعة فولكس فاجن في شنجهاي سينتشر بسبب نقص الأجزاء، حيث نشر الرئيس التنفيذي لشركة Xpeng لصناعة السيارات الكهربائية، He Xiaopeng ، على حساباته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي: "إذا لم تتمكن شركات سلسلة التوريد من إيجاد طريقة لاستئناف التشغيل والإنتاج، فمن المحتمل أن يتعين على جميع مصنعي المعدات الأصلية الصينيين تعليق الإنتاج في مايو.

 

وفي الوقت نفسه، يتم إعاقة إمدادات قطع الغيار بسبب الاضطراب اللوجستي حيث يخضع سائقو الشاحنات لاختبارات Covid الصارمة وتجد السفن صعوبة في التحميل والتفريغ في الموانئ المتضررة.

 

تحاول الحكومة الصينية إيجاد طريقة للسماح للصناعات الرئيسية مثل صانعي السيارات وأشباه الموصلات بإعادة الإنتاج، حتى مع استمرار القيود، وقالت الحكومة إن لديها أكثر من 600 شركة "مدرجة في القائمة البيضاء" استهدفتها لإعادة افتتاحها في وقت مبكر من بين هؤلاء ، كان 251 منهم في صناعة السيارات، بما في ذلك فولكس فاجن وشريكها و MG SAIC Motor  و  Tesla.

 

أعيد افتتاح مصنع تسلا في شنجهاي يوم الثلاثاء، والذي يزود معظم أنحاء أوروبا بسيارات طراز 3 و Model Y من ماركة كاليفورنيا التجارية، وحاولت تسلا في البداية تشغيل نظام "الحلقة المغلقة" حيث تم اختبار الموظفين والسماح لهم بالنوم في الموقع، ولكن ثبت أن ذلك غير عملي وفقًا للتقارير.

 

أثرت عمليات الإغلاق على مبيعات السيارات في الصين، حيث انخفضت أرقام مارس بشكل طفيف في مارس 2021، مما أدى إلى وقف زيادة الطلب خلال شهري يناير وفبراير، وتم إغلاق صالات عرض السيارات في شنجهاي اعتبارًا من 1 أبريل ، بينما أُجبر الوكلاء عبر الصين في 25 من 90 مدينة على الإغلاق في مارس، وفقًا لبيانات صادرة عن جمعية سيارات الركاب الصينية.

 

قالت بورشة إن إجراءات الصين في مواجهة كوفيد 19 قد ساهمت في انخفاض مبيعات الربع الأول، بانخفاض 5 ٪ على أساس سنوي، إلى جانب خسارتها للسيارات في غرق سفينة الشحن في فبراير.

شنجهاي كورونا فايرس السيارات رينو بورشه

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