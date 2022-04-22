محمد صلاح: سأكون حزينا عند مغادرة ليفربول.. والهداف التاريخي أمنيتي

تحدث النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عن إمكانية مغادرته الريدز مستقبلا.

وقال محمد صلاح في حوار لمجلة “four four two” ردا عن إمكانية مغادرته ليفربول مستقبلا: "ستكون لحظة حزينة حقا، لأنني سأفتقد اللعب في هذا الأجواء ورؤية المشجعين دائمًا ورائي وهم يغنون أغنيتي دائمًا ويرفعون لافتات في المدرجات لدعمي".

تابع محمد صلاح: "أتمنى أن أصبح الهداف التاريخي لنادي ليفربول قبل مغادرة النادي، تسجيل أكثر من 300 هدفا أمرا صعبا، لكن دعونا نرى".

وعن تقدمه في العمر أجاب محمد صلاح: "لم أفكر في حقيقة أنني سأبلغ الثلاثين من عمري، سألت بعض اللاعبين وقالوا إنه شعور مختلف عندما تبلغ الثلاثين من العمر، لكنني لا أعرف، أشعر أنني بخير، أنا أستمتع بالحياة وبكرة القدم، لا يهم كم عمرك الآن”.

أضاف محمد صلاح:" يمكنك رؤية أفضل اللاعبين دائمًا بعد 32، 33 عاما، مثل ليفاندوفسكي، بنزيما، ميسي، رونالدو، زلاتان، والكثير من اللاعبين، أيضا دزيكو في إيطاليا، وجيرو، جميعهم يؤدون أداء جيدا حقا بعد سن الـ 30 ، لذلك أنا لست قلقا بشأن ذلك ".

أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم:

يتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا، وبفارق 5 أهداف عن الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام صاحب المركز الثاني، كما صنع 12 هدفا .

يحتل محمد صلاح المركز الرابع في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 8 أهداف.

لعب محمد صلاح مباراة واحدة في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، كانت أمام تشيلسي “النهائي”، وسجل ركلة ترجيح، ساهمت في تتويج فريقه باللقب الأول له هذا الموسم 2021 - 2022.