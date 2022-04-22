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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تصريحات مثيرة للجدل.. هل يغادر محمد صلاح ليفربول.. فيديو جراف

محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول

تحدث النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عن إمكانية مغادرته الريدز مستقبلا.

 

محمد صلاح: سأكون حزينا عند مغادرة ليفربول.. والهداف التاريخي أمنيتي

الأمر لا يتعلق بالمال.. محمد صلاح يثير الجدل بشأن مستقبله مع ليفربول

وقال محمد صلاح في حوار لمجلة “four four two” ردا عن إمكانية مغادرته ليفربول مستقبلا: "ستكون لحظة حزينة حقا، لأنني سأفتقد اللعب في هذه الأجواء ورؤية المشجعين دائمًا ورائي وهم يغنون أغنيتي دائمًا ويرفعون لافتات في المدرجات لدعمي".

الهداف التاريخي

تابع محمد صلاح: "أتمنى أن أصبح الهداف التاريخي لنادي ليفربول قبل مغادرة النادي، تسجيل أكثر من 300 هدف أمر صعب، لكن دعونا نرى".

وللمزيد حول تصريحات صلاح حول رحيله عن ليفربول .. تابع الفيديو جراف التالي:

 

محمد صلاح ليفربول الهداف التاريخي الريدز 300 هدف

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