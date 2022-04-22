تصريحات مثيرة للجدل.. هل يغادر محمد صلاح ليفربول.. فيديو جراف

تحدث النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عن إمكانية مغادرته الريدز مستقبلا.

وقال محمد صلاح في حوار لمجلة “four four two” ردا عن إمكانية مغادرته ليفربول مستقبلا: "ستكون لحظة حزينة حقا، لأنني سأفتقد اللعب في هذه الأجواء ورؤية المشجعين دائمًا ورائي وهم يغنون أغنيتي دائمًا ويرفعون لافتات في المدرجات لدعمي".

الهداف التاريخي

تابع محمد صلاح: "أتمنى أن أصبح الهداف التاريخي لنادي ليفربول قبل مغادرة النادي، تسجيل أكثر من 300 هدف أمر صعب، لكن دعونا نرى".

وللمزيد حول تصريحات صلاح حول رحيله عن ليفربول .. تابع الفيديو جراف التالي: