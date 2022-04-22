نجاح حملة طرق الأبواب لإعطاء لقاحات كورونا وتطعيم المواطنين بالغربية

صرح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن توافر جميع أنواع اللقاحات، واستمرار فعاليات حملة «طرق الأبواب» بقري ومراكز المحافظة، لإعطاء اللقاح للمواطنين من خلال الفرق الثابتة المتواجدة في المستشفيات والوحدات الصحية، وكذلك الفرق المتحركة المنتشرة في جميع المراكز بالمحافظة وجميع المديريات الخدمية وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

كما تقوم الحملة بالتنسيق مع المدارس لإعطاء اللقاح للطلاب من عمر 12 إلى 18 سنة، وتهيب مديرية الصحة بالمواطنين التوجه إلى أقرب مركز لقاح لأخذ الجرعة، وذلك حرصا على سلامتهم وحمايتهم من تداعيات الفيروس، وتسخير كافة الإمكانيات للوصول بهذه الحملة لأهدافها، ومطالبًا كافة القيادات التنفيذية بتوفير كافة أوجه الدعم لتطعيم جميع المواطنين فوق 12 عاما.

وأوضح الدكتور أحمد شعيب مدير إدارة طنطا ثاني ، أن حملة «طرق الأبواب» تستهدف جميع الفئات العمرية فوق 12 سنة كما تستهدف أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والحوامل والمرضعات والمقبلين على الزواج والطلاب والعاملين بالهيئات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك بانتشار الفرق المتحركة وعددهم 20 فريق خلال شهر رمضان الكريم بنطاق القري التابعة لإدارة طنطا ثاني والتي تستهدف تطعيم 1500 مواطن يوميا على مدار اليوم والفترة المسائية بالمساجد من الساعة 7مساءا إلى ٩مساءا يوميا خلال الشهر الكريم.

وأكد الدكتور عبد الناصر ، لا توجد أي موانع للتطعيم والحصول على اللقاح وأن اللقاح مجاني وامن تماماً وتقوم الحملة بتوفير كافة أنواع اللقاحات وكافة الجرعات سواء الجرعة الاولي أو الثانية أو التنشيطية لافتا إلى أن الحملة تتم بإشراف وزارة الصحة ووفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ولا تحتاج لتسجيل على الموقع، وبدون انتظار رسالة، وستكون فقط من خلال بطاقة الرقم القومي، مؤكداً على حسن معاملة الجمهور، وإقناعهم بالتطعيم حفاظا على صحتهم وذويهم.



كما لفت إلى أن الحملة ستجوب جميع المدن، والقرى، والعزب، والنجوع بكافة أنحاء المحافظة، وذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ورفع المناعة المجتمعية.

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