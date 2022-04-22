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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السواق هرب.. ميكروباص يحطم حاجزًا خرسانيًا بالطريق العام وإصابة ركابه بالفيوم

السيارة أثناء الحادث
السيارة أثناء الحادث

أُصيب عدد من ركاب سيارة أجرة رقم (6892 - ف ر أ) خط 1، أثناء السباق مع سيارة أجرة  للتنافس على أسبقية التحميل  بشارع النبوي المهندس أمام باب مستشفى الفيوم العام، مما أدى إلى خروجها على الرصيف.

وحطمت السيارة  الحاجز الخرساني بالطريق العام ، وفر سائق السيارة الأخرى هاربا.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من  العميد  محمود مفتاح مامور قسم شرطة الفيوم أو بالحادث 

انتقل على الفور  العقيد محمد رضوان، وكيل إدارة مرور الفيوم، والمقدم  كريم حمزه رئيس مباحث أدارة مرور الفيوم

تبين من التحقيقات  أن سباق سيارتين سرفيس خ1  للتنافس على أسبقية الركاب بشارع النبوي المهندس أمام باب مستشفى الفيوم العام، مما أدى إلى خروجها على الرصيف ، واصطدامها بالجزيرة الوسطى ، وتحطيم السيارة.

أسفر الحادث عن إصابة عددا من  الركاب بإصابات طفيفة ، تم نقلهم بسيارة الإسعاف الى مستشفى الفيوم العام للعلاج .

تم رفع آثار الحادث من الطريق  ، وإعادة تسيير الطريق أمام السيارات، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل الى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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