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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عازفة الفلوت رانيا يحيى تشارك في حفل ليالي المقامات الروحية ببيت السناري|صور

عازفة الفلوت رانيا
عازفة الفلوت رانيا يحيى

فى ليلة ساحرة من ليالى المقامات الروحية من أرض الحضارة والتاريخ من القاهرة الفاطمية بعراقتها ومن أحد البيوت التراثية العريقة بيت السنارى بوسط القاهرة والتابع لمكتبة الإسكندرية ،وبدعوة من الفنان انتصار عبد الفتاح والفنانة سهام يوسف شاركت فراشة الفلوت الدكتورة رانيا يحيى فى ليلة أحيتها مع فرقتها الموسيقية بألحان شرقية.

استهلت رانيا حفلها برمضان جانا ثم الرضا والنور، وبعدها شارك الجمهور رانيا بالغناء على أنغام آلة الفلوت سهر الليالى والذى طالب بإعادتها مرة أخرى ،أيضاً جاء لحن سيد درويش الحلوة دى وسط ترحيب الجماهير وغنائها ،وكان للحن أغنيتى التوبة وألف ليلة وليلة أثرهما الممتع للحضور.

كما صفق الجمهور بحفاوة بالغة مشاركاً الألحان المتميزة للفنان عمر خيرت حين عزفت رانيا بمشاركة شقيقتها عازفة الفيولا الفنانة الدكتورة رشا يحيى وقاما بعزف ليلة القبض على فاطمة والبخيل وأنا ،وكان صداهما رحباً مع الجمهور. 

 رانيا تشارك فى ليالى المقامات الروحية، كما أنها رئيس قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون وعضو المجلس القومى للمرأة وعضو المجلس الأعلى للثقافة ،ولها العديد من النشاطات الفنية والثقافية المتميزة فى الداخل والخارج.

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المقامات الروحية الحضارة والتاريخ القاهرة الفاطمية الفلوت رمضان

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