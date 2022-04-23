عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: حرمان الشركات غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور من الحوافز التشجيعية

صدى البلد

قال النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، إن الشركات والمصانع غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، سوف تُحرم من الميزات والحوافز التي منحتها لها الدولة مؤخرًا لتشجيعهم للعمل على زيادة الإنتاج المحلي ورفع معدلات النمو، مشيرًا إلى أنه كما أن لهذه الشركات والمصانع الحق في الحصول على الدعم، فإن عليها أيضًا الالتزام بالإجراءات التي تتخذها الدولة فيما يخص العمال للحفاظ على حوقهم.

وأضاف النائب عبد الفتاح يحيى، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»، أن هناك استثناءات لبعض المصانع والشركات المتعثرة من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكن ليس معنى هذا أن تتقدم كل المصنع بطلب للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى، لأن هناك ضوابط تم وضعها من قبل المجلس القومي للأجور، وفي ضوء تلك الضوابط، يتم الموافقة أو عدم الموافقة.

شروط الاستثناء من الحد الأدنى للأجور

وكان المجلس القومي للأجور قد عقد اجتماعًا، لمناقشة آليات تطبيق الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص، ووضع المنشآت المستثناة من تطبيقه، وآلية إخطار المنشآت المتقدمة بنتائج فحص طلباتها.

وقد تم الاتفاق على عمل نموذج موحد لتسجيل طلبات الاستثناءات سيتم طرحه في الأسبوع المقبل على الموقع الإلكتروني الخاص بكل من المجلس القومي للأجور، ووزارة القوى العاملة، للمنشآت التي تعرضت لأوضاع اقتصادية لا تسمح لها بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بها، حتى يتسنى بحث حالتها وفق القوائم المالية والمستندات الدالة على وضعها الاقتصادي والرد عليها .

كما تضمن أيضًا وضع آلية لإخطار المنشآت التي تقدمت بطلبات للاستثناء والتي تم بحثها من قبل مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بموقفها من الاستثناء سواء بالموافقة أو الرفض وفقًا لما أسفرت عنه نتيجة البحث والدراسة لأوضاع المنشآت الحالية وقدرتها المالية على الوفاء بمستحقات العمالة بداخلها بما لا يلحق بها أي خسائر مادية ولا يؤثر على الأرباح.

الحد الأدنى الأجور مجلس النواب العمال المجلس القومي للأجور ووزارة القوى العاملة النائب عبد الفتاح يحيي الحوافز التشجيعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

بشرى خير للمصريين.. فيفا يعلن إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

الأهلي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الرجاء المغربي |صور

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء اليوم 22 / 4 / 2022

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

السعودية تشهد ظاهرة فلكية غريبة ترى بالعين المجردة

ترشيحاتنا

على معلول: الروح القتالية لـ لاعبي الأهلي الأبرز أمام الرجاء المغربي

عمرو أديب: تصريحات الرئيس السيسي في توشكي أنهت القلق والتوتر والشائعات

بعد فوزه على الرجاء المغربي.. الأهلي يعود إلى القاهرة بطائرة خاصة

موسكو: أوروبا لن تصمد أسبوعا واحدا بدون الغاز الروسي

بدر بانون: أتمنى التواجد مع الأهلي في نهائي إفريقيا

موسيماني: مباراة صعبة والرجاء لم يستفيد من عاملي الأرض والجمهور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنت بموت .. حنان ماضي ترتدي الحجاب وتعلن موقفها من الغناء| تفاصيل

طريقة عمل الكحك بسكر زى المحلات .. إليك 6 وصفات مختلفة

حولت الألم إلى أمل.. منال بطلة "ناجيات الحروق" وأجمل وجه إعلاني برمضان

شريف إكرامي: أنا ممكن أعمل الفلوس سجاجيد تحت رجلي

فيديو

كنت بموت .. حنان ماضي ترتدي الحجاب وتعلن موقفها من الغناء| تفاصيل

حسن عسيري يتقاضى 450 ألف دولار في حلقة رامز جلال |فيديو جراف

تصريحات مثيرة للجدل.. هل يغادر محمد صلاح ليفربول.. فيديو جراف

الثقافة الجنسية مهمة .. أبرز تصريحات دينا الشربيني في «حبر سري»

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ