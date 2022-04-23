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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النقض توضح معنى الطعن أمامها

النقض
النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني الطعن بالنقض.


جاء في حيثيات الحكم أن الأصل وفق مؤدى نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أن إيداع صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه مع السماح بميعاد مسافة من هذه المحكمة فقط إلى محكمة النقض وعلى ذلك فلا يجوز القياس على ذلك بإيداع الصحيفة محكمة أخرى لم يشملها هذا النص باعتبار أن ذلك قياساً غير جائز ومخالفة صريحة لعبارة نص المادة ٢٥٣ المشار إليها آنفاً بما مؤداه أن إيداع صحيفة الطعن بالنقض الماثل قلم كتاب محكمة استئناف الإسكندرية رغم صدور الحكم المطعون فيه من محكمة استئناف القاهرة الذى صدر بها الحكم يكون مخالفاً للقانون بما يوصم إجراءات الطعن بالبطلان.

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