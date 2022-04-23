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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحضير كيكة الشوكولاتة الفاخرة بدون بيض

كيك الشيكولاتة
كيك الشيكولاتة

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة تحضير كيكة الشوكلاتة الفاخرة بدون بيض بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الكيك .

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مقادير كيكة الشوكولاته :


2 كوب دقيق
1 كوب سكر
6 ملعقة كبيرة زيت
3 ملعقة كبيرة كاكاو
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1 ملعقة كبيرة خل
1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر
1 كوب ماء بارد
مقادير الصوص:
3 ملعقة كبيرة زبدة
1 كوب سكر بودرة
3 ملعقة كبيرة كاكاو
1 ملعقة صغيرة فانيليا


طريقة عمل كيكة الشوكولاته :


انخلي الدقيق والسكر والكاكاو والملح والبيكنج باودر في وعاء عميق ثم قلبي بالملعقة.
ضيفي الزيت على خليط المكونات الجافة ثم حركي ثم الخل.
ضيفي الفانيليا واخلطي جيدًا.
ضيفي الماء واخفقي مرة أخرى.
اسكبي الخليط في صينية الخبز، ثم ادخليها الفرن واخبزي الكيك لمدة نصف ساعة.
جهزي صوص الشوكولاتة بوضع الزبدة على النار حتى تذوب ثم السكر البودرة والكاكاو والفانيليا وحركي حتى يصبح لديكِ صوص ناعم.
اخرجي الكيكة من الفرن وبعدما تبرد زينيها بصوص الشوكولاتة

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة كيكة الدجاج الكاكاو دقيق ​​​​​​​health

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