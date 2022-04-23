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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يسرا: السوشيال ميديا أصبحت تتدخل في حياتنا ونيللي كريم من أهم ممثلات جيلها

يسرا
يسرا

أكدت الفنانة يسرا أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تتدخل في حياة الفنانين بشكل واضح  . 

وتابعت يسرا في تصريحات تليفزيونية: ان من المقرر ان تشارك الفنانة نيللي كرين في عمل تليفزيوني مكون من 10 حلقات ، واصفة إياها بانها من أهم الممثلين في جيلها .

أعلنت "استديوهات MBC"، الذراع الإنتاجية لـ "مجموعة MBC" والمتخصصة بالأعمال السينمائية والتلفزيونية النوعية، عن إطلاق عمل درامي جديد بعنوان "روز وليلى". 

يضمّ العمل نخبة من نجوم ونجمات الدراما، ويلعب بطولته يسرا ونيللي كريم اللتان تجتمعان معاً للمرة الأولى في بطولة مشتركة.

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تفاصيل أول بطولة مشتركة تجمع يسرا ونيللي كريم في مسلسل "روز وليلى"

يتميز مسلسل "روز وليلى" بكونه أول سلسلة درامية عربية من نوعها تحمل أسماء عالمية في الكتابة والإخراج، وتُعرض عبر "شاهد VIP"، فيما تُوزّع عالمياً تحت إدارة شركة Till Entertainment.

كتب المسلسل المؤلف والسيناريست البريطاني كريس كول صاحب أعمال ("Mad Dogs" و "Ana" و "Pelican Blood")، فيما يحمل العمل توقيع المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد الذي يحفل سجلّه بأفلام مثل ("Mad Dogs" و "Cardella" و "On the Way to Denmark" وغيرها)، أما الإنتاج فلكل من ماجد محسن وصفاء أبورزق.

يسرا نيللي كريم الفنانة يسرا شاهد VIP

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