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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بتوجيهات أميرية.. الكويت تواصل مسيرة الخير بمزيد من البذل والعطاء

الكويت
الكويت

واصلت دولة الكويت مسيرة الخير بمزيد من البذل والعطاء ويدها البيضاء ممدودة لتقديم الدعم للمحتاجين والمعوزين في الداخل والخارج وذلك وفق توجيهات  أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

كما يأتي ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به دولة الكويت للحد من المعاناة الإنسانية حول العالم من منظور إنساني تحدد معالمه حاجة الانسان أينما كان بعيدا عن المحددات الجغرافية والدينية والاثنية انطلاقا من عقيدتها واقتناعها بأهمية الشراكة الدولية بهدف المحافظة على الأسس التي قامت لأجلها الحياة وهي الروح البشرية.

وفي هذا السياق أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي الوزير المفوض حمد المشعان أنه بناء على مير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح  وبناء على تعليمات وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وفي ضوء التبعات الإنسانية وزيادة تدفق اللاجئين من أوكرانيا للدول المجاورة لها تتواصل الجهود الإنسانية والإغاثية الكويتية بمد يد العون في شتى بقاع العالم.

وأشار السفير المشعان في بيان لوزارة الخارجية الى استمرارية الجسر الجوي الإنساني الكويتي بمساعدة الشعب الأوكراني الصديق وذلك ضمن إطار (حملة الكويت بجانبكم).

وإنفاذا للتوجيهات السامية وصلت طائرة تابعة لقوة الدفاع الجوي الكويتي إلى مطار بوخارست عاصمة رومانيا محملة بمساعدات إنسانية تحتوي على 40 طنا من المواد الاغاثية الطبية والأدوية والكراسي المتحركة لإيصالها الى اللاجئين الأوكرانيين الذين يواجهون ظروفا معيشية صعبة من جراء الأزمة الإنسانية الحالية وذلك بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والدفاع الكويتيتين.

ومن جانبه قال سفير الكويت لدى رومانيا طلال الهاجري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الكويت سباقة في مد يد العون للدول التي تتعرض للكوارث والمحن وإن هذه الدفعة من المساعدات جاءت بتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وهي تعكس الدور الانساني للكويت في التخفيف من معاناة الشعوب.

وأضاف السفير الهاجري أن تقديم الدعم العاجل لإغاثة اللاجئين الاوكرانيين يأتي استجابة للمناشدة الانسانية الدولية لدعم النازحين واللاجئين الاوكرانيين مشيدا بمبادرة دولة الكويت في دعم اللاجئين ومساعدتهم على تجاوز محنتهم الانسانية الصعبة.

وبدوره أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي في تصريح مماثل ل(كونا) حرص الجمعية على المشاركة في الجهود الانسانية التي تقوم بها الكويت في ضوء توجيهات سمو أمير البلاد بتقديم الدعم والمساندة اللازمين للاجئين الاوكرانيين في الدول المجاورة لأوكرانيا والذين هم في حاجة ماسة الى الدواء والغذاء مشيرا إلى أن هذه الطائرة الإغاثية هي الثانية المقدمة من الكويت.

وقال الحساوي "لطالما كانت الكويت في طليعة الدول المقدمة للمساعدات الإنسانية والتنموية وللدعم الإنساني لكل من يستحقه" مؤكدا أن المسؤولية الإنسانية تتطلب مضاعفة الجهود لتقديم مزيد من الدعم لإغاثة المنكوبين والمتضررين جراء الأزمات القائمة في العالم.

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