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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ سوهاج يتفقد معارض «العيد فرحتنا» وسط إقبال كثيف من المواطنين |صور

محافظ سوهاج يتفقد
محافظ سوهاج يتفقد معارض العيد فرحتنا

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مساء اليوم، يرافقه أحمد سامي القاضى نائب المحافظ، عدد من معارض "العيد فرحتنا"، والتى أقيمت بالتعاون مع الغرفة التجارية بسوهاج، لتوفير مستلزمات العيد من الملابس والأحذية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، ضمن مبادرة وزارة التنمية المحلية.

والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن توفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، وتخفيف العبء عن كاهلهم.

رافق المحافظ خلال جولته النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، وهلال ذكي رئيس حي شرق.

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افتتاح معرض العيد فرحتنا بمدينة العريش

واستهل محافظ سوهاج جولته بتفقد معرض "العيد فرحتنا" بمدينة ناصر بجوار استاد سوهاج الرياضي، ثم تفقد المعرض المقام بمنطقة خلف مستشفى الهلال، واختتم جولته بتفقد معرض "العيد فرحتنا" بتقاطع شارع التحرير مع شارع 15، حيث اطمأن "الفقي" على توافر كافة مستلزمات العيد من الملابس والأحذية، والتقي عدد من المواطنين المترددين على تلك المعارض واستمع الى ارائهم حول المنتجات المعروضة والأسعار.

وأشار محافظ سوهاج الى إقامة 4 معارض "العيد فرحتنا" داخل مدينة سوهاج، بمدينة ناصر، وخلف مستشفى الهلال، وبشارع التحرير، ومعرض رابع أمام محطة السكة الحديد، بالإضافة إلى إقامة ثلاثة معارض أخرى بمراكز طهطا، والمنشأة، وجرجا، لافتًا إلى التجهيز لإقامة معارض أخري بباقى مراكز المحافظة.

تضمنت جولة المحافظ كذلك تفقد معرض "أهلا رمضان" بمدينة ناصر، حيث تفقد الأجنحة المختلفة بالمعرض واطمأن على استمرار توافر كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، موجها باستمرار المعرض حتى نهاية الشهر الكريم.

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سوهاج الفقي العيد فرحتنا محافظ معارض

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