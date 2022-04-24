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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 24 - 4 - 2022 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الأحد 24 - 4 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، لعل أبرزها مواجهات الفرق المصرية المشاركة في كأس الكونفدرالية حيث يلتقي بيراميدز مع مازيمبي بينما يواجه المصري البورسعيدي مضيفه نهضة بركان المغربي.

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية

مازيمبي X بيراميدز – الساعة 3 عصرا

اورلاندو بيراتس X سيمبا – الساعة 6 مساء

الأهلي طرابلس X  الاتحاد – الساعة 10 مساء  

نهضة بركان X المصري البورسعيدي – الساعة 12 صباحا

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة   

تشيلسي X وست هام يونايتد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium                

بيرنلي X وولفرهامبتون – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium                  

برايتون X ساوثهامتون – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 3 HD Premium                    

ليفربول X  إيفرتون – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium          

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

برشلونة X رايو فاليكانو   - الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي  

ساليرنيتانا X فيورنتينا – الساعة 12:30 ظهرا

بولونيا X أودينيزي – الساعة 3 عصرا      

إمبولي X نابولي – الساعة 3 عصرا            

جنوى X كالياري – الساعة 6 مساء              

لاتسيو X ميلان – الساعة 8:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني  

بوخوم X أوجسبورج – الساعة 3:30 عصرا        

هيرتا برلين  X شتوتجارت – الساعة 5:30 مساء            

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي 

 رين X لوريان – الساعة 1 ظهرا      

كليرمون فوت X أنجيه – الساعة 3 عصرا            

ميتز X ستاد بريست 29 – الساعة 3 عصرا        

نانت   X بوردو – الساعة 3 عصرا            

نيس   X تروا – الساعة 3 عصرا                

ليل X ستراسبورج – الساعة 5 مساء            

ستاد ريمس X مارسيليا – الساعة 8:45 مساء

مباريات بيراميدز المصري مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الإيطالي مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

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