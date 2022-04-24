مواعيد مباريات اليوم الأحد 24 - 4 - 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 24 - 4 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، لعل أبرزها مواجهات الفرق المصرية المشاركة في كأس الكونفدرالية حيث يلتقي بيراميدز مع مازيمبي بينما يواجه المصري البورسعيدي مضيفه نهضة بركان المغربي.

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية

مازيمبي X بيراميدز – الساعة 3 عصرا

اورلاندو بيراتس X سيمبا – الساعة 6 مساء

الأهلي طرابلس X الاتحاد – الساعة 10 مساء

نهضة بركان X المصري البورسعيدي – الساعة 12 صباحا

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تشيلسي X وست هام يونايتد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

بيرنلي X وولفرهامبتون – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

برايتون X ساوثهامتون – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 3 HD Premium

ليفربول X إيفرتون – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

برشلونة X رايو فاليكانو - الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

ساليرنيتانا X فيورنتينا – الساعة 12:30 ظهرا

بولونيا X أودينيزي – الساعة 3 عصرا

إمبولي X نابولي – الساعة 3 عصرا

جنوى X كالياري – الساعة 6 مساء

لاتسيو X ميلان – الساعة 8:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوخوم X أوجسبورج – الساعة 3:30 عصرا

هيرتا برلين X شتوتجارت – الساعة 5:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

رين X لوريان – الساعة 1 ظهرا

كليرمون فوت X أنجيه – الساعة 3 عصرا

ميتز X ستاد بريست 29 – الساعة 3 عصرا

نانت X بوردو – الساعة 3 عصرا

نيس X تروا – الساعة 3 عصرا

ليل X ستراسبورج – الساعة 5 مساء

ستاد ريمس X مارسيليا – الساعة 8:45 مساء