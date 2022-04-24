كاتب صحفي: المواطنون استقبلوا خبر ربط هضبة المقطم بمحور الحضارة بفرحة عارمة|فيديو

قال الكاتب الصحفى أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتمع بالأمس مع كبار المسئولين لبحث مستجدات مشروعات الطرق لافتا إلى أن المواطنين استقبلوا خبر ربط هضبة المقطم بمحور الحضارة بفرحة عارمة وهو ما يسهل عملية انتقال ساكنى المقطم إلى كورنيش النيل فى أقل من 5 دقائق .



وأضاف " أبو الهول "، خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدى ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه من المقرر تدشين محور آخر جديد أعلى محور المقطم وسيكون موازياً لشارع التسعين ونزلة فى اتجاه جيهان السادات وتوسيع الطرق القديم للمقطم عن طريق 5 حارات ذهاب وإياب .



يذكر أن السفير بسام راضي صرح مؤخرًا بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع على الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".

ووجه الرئيس السيسي، بإنشاء "محور الحضارة"، والذي سيكون بمثابة مدخلاً إضافياً جديداً لهضبة المقطم، حيث سيربط بينها وبين منطقة متحف الحضارات وعين الصيرة وصولاً إلى كورنيش النيل بالمعادي، كما سيتقاطع مع عدد من المحاور العرضية الجديدة الممتدة إلى منطقة شرق القاهرة والقاهرة الجديدة.

