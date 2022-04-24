الوزراء: تكلفة تطبيق التأمين الصحي الشامل في 4 محافظات 24.2 مليار جنيه

وضعت الدولة المصرية شبه جزيرة سيناء على مسار التنمية الحقيقية منذ إطلاقها الخطة الشاملة لتنمية أرض الفيروز، حيث عمدت إلى إطلاق مشروعات قومية عملاقة وغير مسبوقة تشمل مختلف القطاعات، وربط بوابة مصر الشرقية بالدلتا وجعلها مع مدن القناة امتداداً طبيعياً لوادي النيل، فضلاً عن تذليل كافة العقبات والعوائق لجذب الفرص الاستثمارية، هذا إلى جانب الاهتمام بالقطاعات الخدمية كالتعليم والصحة والزراعة، وكذلك التركيز على توفير كافة أشكال الدعم والحماية الاجتماعية لأهالي سيناء، وهو ما أسهم في إحداث نقلة نوعية غيرت وجه الحياة في شبه جزيرة سيناء، وتحويلها إلى منطقة جذب واعدة وبيئة مواتية للاستثمار والتعمير في ظل ما تشهده من حالة استقرار أمني، الأمر الذي دفع أيضاً المؤسسات الدولية إلى الإشادة بالجهود المتواصلة لتنمية سيناء على مختلف الأصعدة.



وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تسلط الضوء على الخطة الوطنية والشاملة للجمهورية الجديدة من أجل تغيير وجه الحياة على أرض الفيروز من خلال إطلاق مشروعات عملاقة على كل شبر منها، باستثمارات تبلغ أكثر من 700 مليار جنيه تم وجار تنفيذها لتنمية سيناء خلال 8 سنوات.



وسلط التقرير الضوء على المشروعات السياحية والثقافية الكبرى التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من مقومات السياحة، حيث تمثلت أبرزها في تنفيذ متحف شرم الشيخ والذي تم افتتاحه في أكتوبر 2020 بتكلفة 812 مليون جنيه، وإعادة افتتاح متحف آثار الإسماعيلية في أغسطس 2015، إلى جانب تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ بتكلفة 38 مليون جنيه، فضلاً عن افتتاح قصر ثقافة العريش بعد 10 سنوات من الإغلاق، حيث بلغت تكلفة تطويره 35 مليون جنيه.



وبالنسبة لأبرز المشروعات التراثية، فقد شملت مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، والذي يبدأ من شمال سيناء، وقد تم تخصيص 60 مليون جنيه من قبل وزارة السياحة والآثار للمشروع، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين بهدف إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، علاوة على مشروع ترميم وتطوير منطقة آبار وعيون موسى والتي تشمل 7 آبار، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى في فبراير 2018.



وذكر التقرير أهم الاكتشافات الأثرية بسيناء، حيث شملت اكتشاف بقايا قصر الملك رمسيس الثاني والمخازن الملحقة بالقصر بمنتصف تل حبوة 2 عام 2015/2016، كما تم اكتشاف بقايا مبنى مجلس الشيوخ شمال شرق المسرح الروماني بموقع آثار تل الفرما عام 2018/2019 ، في حين تم الكشف عن بقايا معبد زيوس-كاسيوس الواقع بالجانب الجنوبي الغربي من تل الفرما عام 2021/2022، بالإضافة إلى الكشف عن مبنى حجري ضخم يرجع لعصر الدولة الوسطى واستخدم كمقر لبعثات تعدين الفيروز والنحاس بجنوب سيناء في نفس العام.



وورد في التقرير جهود الدولة من أجل الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لأهالي سيناء ومدن القناة، وفيما يتعلق بتوفير العلاج على نفقة الدولة وجهود تطوير المنشآت الصحية، فقد استفاد 175.7 ألف مواطن من العلاج على نفقة الدولة بتكلفة 1.7 مليار جنيه حتى نهاية عام 2021، فضلاً عن إنشاء42 مستشفى و214 مركزاً ووحدة صحية وتطويرها حتى مارس 2022، إلى جانب إنشاء مجمع السويس الطبي والذي يعد أضخم مجمع بشمال مصر، ومخزن استراتيجي للأدوية في الريسة بالعريش.



وتطرق التقرير إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تم إطلاقها بكل من بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء، وجاري إطلاقها بمحافظة السويس، وتصل تكلفة تطبيقها في الـ 4 محافظات 24.2 مليار جنيه، مضيفاً أن 82% من إجمالي سكان المحافظات سجل بالمنظومة.

وأوضح التقرير ما تم إنجازه ضمن حملة 100 مليون صحة، حيث تم فحص 5.7 مليون مواطن ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، فضلاً عن فحص 475.2 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية.



وتتضمن جهود حملة 100 مليون صحة أيضاً، فحص 120.4 ألف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، بالإضافة إلى أن 38.9 ألف مواطن خضعوا لعمليات جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة.



وبالإضافة لما سبق، فقد حصل 1.4 مليون مواطن من أهالي سيناء ومدن القناة على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، وجار استكمال باقي الجرعات، كما تم نشر 131 مركزاً ثابتاً ومتنقلاً ومسافرين لتلقي اللقاح في سيناء ومدن القناة حتى مارس 2022.