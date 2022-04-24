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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية في عيد تحرير سيناء: إرادة سياسية لتعميرها باستثمار 700 مليار جنيه

النائبة صبورة السيد
النائبة صبورة السيد

هنأت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم  والبحث العلمي بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجموع الشعب بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل من كل عام، مؤكدة أنه بعد مرور 40 سنة على تحرير سيناء، نجد أن اليوم هناك إرادة سياسية قوية في تعمير تلك الأرض المباركة، وأن ازدواج التفريعة أو ممر قناة السويس كان قرارًا سياديًا في غاية الأهمية ، فتح المجال لإمكانية إقامة مشروعات كبرى تخدم القناة.

وعلقت "السيد"، خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد"، على إطلاق مشروعات عملاقة على كل شبر من سيناء باستثمارات تبلغ أكثر من 700 مليار جنيه تم وجار تنفيذها لتنمية سيناء خلال 8 سنوات، وذلك وفقا لما جاء بتقرير مجلس الوزراء، منوهة بأن هذا الاهتمام بمثابة نافذة جديدة تتم على أرض الواقع.

 

وأشارت عضو تعليم النواب إلى أن سيناء كانت أحد أهم وأعظم التحديات التي واجهتنا، حيث كانت مطمع من الجماعات الإرهابية لجعلها بيئة مواتية لأعمالهم ، ولكن بفضل الله ثم توجيهات القيادة السياسية أصبحت من أهم محاور التنمية والأمن والاستقرار .

وعن الاحتفال بعيد تحرير سيناء قالت النائبة صبورة السيد أنه يأتي  تتويجا لانتصار جهود منظمة  وقف ورائهم الجيش والشعب، حيث بدأ عقب حرب أكتوبر مباحثات سلمية وتم اتفاق السلام وانسحاب إسرائيل من الأراضي المصرية، وقد عقدت عام 1979 والتى بموجبها بدأت إسرائيل انسحابها من سيناء.

وأشادت صبورة السيد، بالعديد من المشروعات القومية التي بدأت بسيناء ومنها الربط الاستراتيجي والطرق والمحاور، بجانب المشروعات المتنوعة، طبقًا لطبيعة المكان، مثل المزارع السمكية، وهي مصدر دخل قومي ، فضلًا عن تطوير بحيرة البردويل وميناء العريش ليصبح ميناء رئيسي على البحر المتوسط ، وكذلك مصانع الرخام والأسمنت والتعدين والبتروكيماويات، وبناء المدن الجديدة و تطوير المعالم والمناطق السياحية.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب المشروعات القومية المزارع السمكية النائبة صبورة السيد المصريين

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