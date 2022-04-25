توصيل مياه الشرب.. حلم أهالي قرية الجزيرة المستجدة بالشرقية

تلقى موقع "صدى البلد" شكوى، من أهالي قرية الجزيره المستجدة - بالصالحية القديمة - التابعة الى مركز فاقوس - محافظة الشرقيه، من عدم وجود مياه صالحة للشرب في القرية.

ويقول المواطن عبدالعظيم السيد عبدالكريم ، فى رسالته، إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع صدى البلد : " : القرية تموت بالبطئ وليس لهم إلا الله ، هذه قرية الجزيره المستجدة - بالصالحية القديمة - التابعة الى مركز فاقوس - محافظة الشرقية ، تعانى من قلة الخدمات وخصوصا مياه الشرب التى تأتي من بئر جوفي يقع بين مجموعة من الترنشات المقامة أسفل المنازل وتأتي المياه غير صالحة للإستخدام الآدمي.



واستطرد: نعتمد بشكل رئيس على جراكن المياه التى نحضرها من الأماكن القريبة، وتواصلنا أكثر من مرة مع الوحدة المحلية والمسئولين لتوصيل المياه لكن ليس هناك مجيب، نقدم الأوراق ويتم وعدنا بكلام معسول دون تنفيذ، مما يتسبب فى ارتفاع عدد المصابين بالأمراض الناتجة عن استخدام المياه المالحة الملوثة.



وناشد الأهالى، المسئولين، بالتدخل بشكل عاجل، والعمل على توصيل مياه الشرب النقية رأفة بصحة الأهالى.



ويمكن التواصل مع القارئ من خلال الرقم

٠١٠١٠٧٥٥٨٠٣

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