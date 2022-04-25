عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

توصيل مياه الشرب.. حلم أهالي قرية الجزيرة المستجدة بالشرقية

صدى البلد

تلقى موقع "صدى البلد" شكوى، من أهالي قرية الجزيره المستجدة - بالصالحية القديمة - التابعة الى  مركز فاقوس - محافظة الشرقيه، من عدم وجود مياه صالحة للشرب في القرية.

ويقول المواطن عبدالعظيم السيد عبدالكريم ، فى رسالته، إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع  صدى البلد : " : القرية  تموت بالبطئ وليس لهم إلا الله ، هذه قرية الجزيره المستجدة - بالصالحية القديمة - التابعة الى  مركز فاقوس - محافظة الشرقية ، تعانى من قلة الخدمات وخصوصا مياه الشرب التى تأتي من بئر جوفي يقع بين مجموعة من الترنشات المقامة أسفل المنازل وتأتي المياه غير صالحة للإستخدام الآدمي.


واستطرد: نعتمد بشكل رئيس على جراكن المياه التى نحضرها من الأماكن القريبة، وتواصلنا أكثر من مرة مع الوحدة المحلية والمسئولين لتوصيل المياه لكن ليس هناك مجيب، نقدم الأوراق ويتم وعدنا بكلام معسول دون تنفيذ، مما يتسبب فى ارتفاع عدد المصابين بالأمراض الناتجة عن استخدام المياه المالحة الملوثة.


وناشد الأهالى، المسئولين، بالتدخل بشكل عاجل، والعمل على توصيل مياه الشرب النقية رأفة بصحة الأهالى.
 

ويمكن التواصل مع القارئ من خلال الرقم  

٠١٠١٠٧٥٥٨٠٣

اقرأ أيضا
أهالى نجوع جزيرة مطيرة بقوص يطالبون بإدخال المياه النقية لمنازلهم


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الشرقية توصيل المياه إرتفاع عدد المصابين مياه صالحة للشرب مركز فاقوس غير صالحة للاستخدام الآدم توصيل مياه الشرب قرية الجزيرة المستجدة الصالحية القديمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز لأعلى سعر في تاريخه.. وعيار 21 يصل لمستوى غير متوقع

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

الأرصاد تنصح المواطنين مع دخول عيد الفطر: ارتدوا ملابس ثقيلة

هل ليلة القدر كانت أمس 2022 أم لدينا 3 ليالي؟.. اعرف كم علامة ظهرت

بشرى.. اليابان تتوصل لعلاج لفيروس كورونا وتسعى لنشره عالميا |فيديو

ميدو يكشف عن مدرب بيراميدز القادم خلفاً لإيهاب جلال

لم يحضر أحد.. لماذا غاب الفنانون عن جنازة والدة سمية الخشاب ؟

عمرو أديب: شكلها سيء إن تبقى في لجان تفتيش بتدخل تفض الصلاة.. فيديو

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: تعظيم القدرات الشاملة على رأس أولويات الدولة المصرية

الرئيس السيسي عن ذكرى تحرير سيناء: مصدر فخر واعتزاز تلك الأمة

ارتفاع أسعار بيجو 5008 موديل 2022 في مصر

في شم النسيم "الجو مش ربيع".. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس وسقوط الأمطار؟

حدث في 24 رمضان .. بناء مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط ومقتل المتنبي

وزيرا الإسكان والعدل ومسئولو البنك المركزي يبحثون تيسير إجراءات التمويل العقاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللحم والباذنجان.. طريقة عمل المقلوبة في رمضان

دولة تعلن الإخصاء الكيميائي عقوبة لـ مغتصبي الأطفال

ممثل شهير يكشف عن قارب بكرسي متحرك من أجل ذوي القدرات|شاهد

بعد اتهامه بالعنف.. ماركة ماكياج تفضح آمبر هيرد أمام جوني ديب

فيديو

تؤدي إلى الوفاة.. احترس من تناول الفسيخ والرنجة على مائدة الإفطار

مطلعش ظابط ..تفاصيل واقعة ضرب أحمد نقششة من الشارع إلى النيابة "فيديوجراف"

علاقة غير شرعية.. قصة طالبة طب تخلصت من زميلها في مصر الجديدة

أنا اللي اكتشفته.. ماذا قالت نادية الجندي عن ياسر جلال ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ