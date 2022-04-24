ميار الببلاوي: فتحت محل عبايات بأمريكا وأختي قالتلي إنتي بتبيعي سبح بخمارة

قالت الفنانة ميار الببلاوي، إنها فتحت محل عبايات أثناء إقامتها في أمريكا ولكنه فشل، واختها قالت لها "إنتي بتبيعي سبح في خمارة"، مشيرة إلى أنها فضلت العودة إلى مصر لأنها لا تحب الغربة وتلبية لوصية ولادتها الراحلة "قالتلي عايزة أموت في مصر بلدي".

وأضافت ميار الببلاوي، خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم: "المحل كسر الدنيا في بداية افتتاحه ولاقى رواج الكثير من الفتيات اللاتي جئن لارتداء العبايات التي كنت ارتديها في حلقات برنامجي".

وتابعت ميار الببلاوي، أنها أصبحت تشبه والدتها في تصرفاتها كثيرا بعد وفاتها، مؤكدة أن رحيلها أثر عليها بشكل كبير، وهو الأمر الذي لم تتخطاه حتى الآن.